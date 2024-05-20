ICC寻求对尼坦雅胡发逮捕令 拜登痛批无法接受

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（法新社华盛顿20日电） 国际刑事法院检察官今天以涉嫌战争罪和违反人道罪为由，寻求对以色列总理尼坦雅胡发出逮捕令，美国总统拜登谴责国际刑事法院此举令人无法接受，华府也警告会影响停战谈判。

国际刑事法院（ICC）首席检察官卡林汗（Karim Khan）稍早以涉嫌战争罪和违反人道罪为由，申请对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、国防部长葛朗特（Yoav Gallant）以及巴勒斯坦伊斯兰组织哈玛斯（Hamas）几位高层领袖发出逮捕令。

拜登（Joe Biden）今天透过声明表示：「国际刑事法院检察官申请对以色列领导人发出逮捕令是让人无法接受的。」

他还说：「我们会永远跟以色列站在一起，共同因应以色列安全所受到的威胁。」

至于国际刑事法院检察官也寻求对辛瓦（Yahya Sinwar）及哈尼雅（Ismail Haniyeh）等哈玛斯高层领袖发布逮捕令，拜登没有对此发表评论。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）则警告说，国际刑事法院寻求申请发出逮捕令，「可能会影响」以色列与哈玛斯之间停战谈判的持续努力。

哈玛斯去年10月7日对以色列南部发动空前袭击，当时有超过1170人死亡，其中多半是平民。

以色列之后展开报复攻势，哈玛斯治下的加萨走廊（Gaza Strip）卫生部今天指出，以军迄今已造成加萨走廊至少3万5562人丧命，而且多半是妇孺。