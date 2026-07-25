ICC检察官涉不当性行为 会员国表决同意免职

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（法新社纽约联合国总部24日电） 国际刑事法院（ICC）会员国今天表决同意免除检察官卡林汗（Karim Khan）职务，他的女下属指控他有不当性行为，引发争议。

56岁的卡林汗上月遭到ICC主要管理机构停职。根据ICC会员国今天闭门投票结果，125个会员国中有82国赞成以「严重不当行为和重大失职」为由将他免职。

消息人士告诉法新社，纽约联合国总部闭门会议期间仅13国支持卡林汗留任，另有15国弃权，部分会员国则未参与投票。

卡林汗的律师表示，卡林汗将「透过一切可用的法律机制对这项决定的合法性和公正性提出挑战」。设于荷兰海牙的ICC则在声明中说「知悉」会员国表决结果。

ICC主要管理机构2024年底宣布针对卡林汗的女同事指控内容展开外部调查，卡林汗隔年5月自愿暂时卸下职务。自2021年起出任ICC检察官的卡林汗坚决否认相关指控。

据称受害者是一名马来西亚律师，曾任卡林汗的助理，她上周接受美国有线电视新闻网（CNN）专访时形容对方得寸进尺，最终演变成肢体侵犯。

她告诉CNN：「当权力如此悬殊，根本不可能有什么双方合意。我认为很多人不了解的是，卡林汗先生不只是我的主管，他是所有人的主管。」