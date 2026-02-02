ICE斥资强化科技监控 明州移民用APP反制

afp_tickers

4 分钟

（法新社明尼阿波利斯1日电） 美国联邦执法单位与移民之间对垒之战，双方都不断升高利用创新科技，为己方力搏优势。

在这场官民对峙中，移民暨海关执法局（ICE）在监控科技上投入数百万美元，同时，一些反监控的软体程式也在抗议人群中广泛传开。

自从大批移民执法人员入驻明尼苏达州后，一款名为TurnSignl的移民安全工具迅速走红。

这款应用程式可让用户在遇到ICE官员时，几乎可立即与移民律师联系，并自动录下遭遇过程，将影片上传至云端储存。

TurnSignl目前拥有28万5000名用户，设计源于2020年佛洛伊德（George Floyd）遭明尼阿波利斯警察压颈窒息致死事件。

由APP录下当事人与ICE人员互动的画面，以及律师给予的建议，未来还可做为法庭诉讼证据。

●官方砸钱科技监控

根据法新社取得的纪录显示，当局在监控与侦查软体上的花费屡创新高。

2025年9月，ICE以375万美元采购脸部辨识公司Clearview AI的软体及相关服务。

「纽约时报」引述官员的说法报导，部署在明尼苏达州的ICE人员，已使用Clearview AI及另一款称为Mobile Fortify的技术来追踪移民，对象甚至包括参加抗议活动的美国公民。

在美国总统川普第2任期开始后的9个月里，ICE官员还从科技公司Magnet Forensics、Cellebrite和Penlink购买了产品。前面两家公司都生产可从行动装置提取资料的软体，第3家公司产品则可提取数亿支手机所在位置。

此外，当局还与Palantir公司签下3000万美元合约，开发「移民操作系统」（IImmigration OS），号称这是一个全方位平台，可锁定非法移民，并可辨别哪些人正自愿准备回国。

另一方面，明尼阿波利斯的活动人士也正努力扭转局面，他们建立了「Defrost MN」资料库，可搜寻在明尼阿波利斯市的ICE车辆活动情形，资料库内包含了车牌号码、车辆照片及其他资讯等。

一些松散的反ICE活动团体一直在使用加密通讯应用程式Signal来标记移民官员的突袭行动，以及组织一些自发性抗议活动。

自今年1月古德（Renee Good）及普雷蒂（Alex Pretti）遭联邦人员开枪击毙后，使用此一软体追踪 移民官员在明尼阿波利斯市行动的次数大为增加。

川普政府对此一现象大为震怒，联邦调查局（FBI）警告，当局正在审查使用这软体反监控执法人员的情况。（编译：纪锦玲）