IEA：各国允诺再生能源容量2030年增2倍 进度不如预期

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（法新社巴黎4日电） 国际能源总署今天表示，作为遏制全球暖化的一环，各国在联合国气候谈判中同意在2030年底前将再生能源容量增加2倍，进度却不如预期。

国际能源总署（International Energy Agency, IEA）分析近150个国家的政策、计画和预估发现，这些国家在未来6年内的再生能源容量仅可达到8000百万��（GW）。

这将远低于去年底在杜拜举行的联合国气候变化纲要公约第28次缔约方会议（COP28）承诺。当时超过110国承诺将再生能源容量提升至1万1000 GW，以达成将全球暖化升幅相较工业化前水准，控制在摄氏1.5度内的目标。

IEA表示：「各国的雄心和计画实施还不足以达成COP28设定的关键目标。」

但总部设于巴黎、为已开发国家提供谘询服务的IEA于分析报告附带的声明中表示，各国政府有工具能在未来几个月内利用「国家自订贡献」（Nationally Determined Contributions, NDCs）加大力度。

「国家自订贡献」是各国为减少导致地球暖化的温室气体排放所订定的减碳目标。

IEA执行董事比罗尔（Fatih Birol）说：「（将再生能源容量）增加两倍虽雄心勃勃，但只要各国政府迅速将承诺转为行动计画，目标仍得以实现。」

对于达成COP28另一项重要协议－摆脱化石燃料而言，大规模部署太阳能、风能和其他再生能源至关重要。

自2015年达成具里程碑意义的气候协议「巴黎协定」（Paris Agreement）以来，随着价格大幅下降，全球平均每年新增11%的再生能源发电装置。

IEA在先前的报告中曾提到，仅去年便新增近510 GW再生能源容量，相比2022年成长50%，创下过去20年来最快成长率。