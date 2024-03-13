IEA：2023年能源业甲烷排放近历史高点

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（法新社巴黎13日电） 国际能源总署（IEA）今天表示，尽管有技术可在几乎免成本情况下遏制甲烷排放，化石燃料产业去年甲烷排放量仍接近历史高点，并表示期盼今年会有转机。

甲烷对全球暖化的影响仅次于二氧化碳，IEA表示，减少甲烷排放对实现国际气候变迁目标至关重要。

总部位于巴黎的IEA说，未能遏止石油和天然气计画的甲烷外泄情事，是「错失了」防止损失及减少这种强效温室气体排放的「一大机会」。

IEA首席能源经济学家古尔德（Tim Gould）在年度全球甲烷追踪报告（Global Methane Tracker）发布前夕告诉媒体：「化石燃料作业产生的甲烷排放量仍然高得令人无法接受…没有理由让排放量维持在如此高的程度。」

但他也表示，如果各国和化石燃料公司将减少污染的承诺转化为具体政策，今年可望成为转折点。

IEA报告说，来自化石燃料的甲烷污染程度已连续3年攀升，还说光10个国家就占2/3排放量，包括中国、美国及俄罗斯等。

IEA表示，整体而言，化石燃料的生产和燃烧导致2023年甲烷排放量接近1.2亿公吨，与2022年相比略有上升，接近2019年历史高点。

IEA说，去年也发生过大规模甲烷外泄事件，包括哈萨克发生井喷持续200多天。

IEA能源专家麦克格莱德（Christophe McGlade）表示，若采用久经考验的方法来防止这类泄漏，去年记录的排放量约有40%「本可在没有净成本的情况下避免」。

他说：「这还是代表错失了一大机会。」

IEA呼吁各国采取具体政策将承诺化为现实。IEA说，如果各国和企业兑现承诺，就能在2030年前将来自化石燃料的甲烷排放量减少一半。