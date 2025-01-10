IFCN：若Meta扩大取消第三方事实查核 将伤害真实世界

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿9日电） 国际事实查核联盟（IFCN）今天说，社群媒体巨擘Meta决定结束旗下脸书（Facebook）等平台的第三方事实核查计画，若这个做法扩大至美国以外市场，将对「真实世界造成伤害」。

包含法新社在内等130多个机构组成的国际事实查核联盟（International Fact-Checking Network, IFCN）表示：「若Meta决定在全球市场停止这项计画，真实世界的许多地方将会受到伤害。」

国际事实查核联盟警告，有超过100个打算实施类似计划的国家「非常容易受到假消息影响」，这些假消息可能在一国引发暴力事件。

Meta执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）几天前宣布将「裁撤」在美国的第3方事实查核机制执行人员，旗下脸书和Instagram等平台将在美国改用类似X平台的「社群笔记」功能，也就是容许使用者在特定贴文上添加附注，而非由平台邀请第三方查核内容真实性。

Meta令人意外的宣布，呼应了美国总统当选人川普（Donald Trump）所属共和党和持有X的马斯克（Elon Musk）长期以来对事实查核的抱怨；事实查核被保守派人士视为审查制度。

川普近几年大肆批评Meta和祖克柏，指控Meta对他有偏见，并且扬言一旦重返白宫就会报复这位科技业亿万富豪。（译者：林沂锋/核稿：洪?原）