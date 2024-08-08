IS支持者涉策划恐攻被捕 泰勒丝维也纳巡演取消

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（法新社维也纳7日电） 美国流行乐天后泰勒丝（Taylor Swift）的演唱会主办单位今天表示，奥地利当局逮捕一名攻击目标锁定泰勒丝演唱会的伊斯兰国（IS）支持者后，已取消维也纳演唱会。

法新社报导，当局稍早证实，一名19岁支持IS的男子已经被捕，他涉嫌策划在维也纳地区发动攻击。当局并警告，犯嫌特别关注泰勒丝即将举行的3场演唱会。

演唱会主办单位Barracuda Music在社群平台Instagram表示：「经政府官员证实，有人策划对恩斯特哈佩尔体育馆（Ernst Happel Stadium）发动恐怖攻击，为了大家的安全，我们不得不取消原订的3场演出。」

主办单位又说，所有持票观众都可退款。8日至10日的3场预计各有6万5000名观众。

奥地利公共安全局长鲁夫（Franz Ruf）在记者会上指出，这名男子「最近几周」才宣誓效忠IS，今天稍早在距首都约一小时车程的南奥地利邦（Lower Austria）被拘捕。

奥地利总理内哈默（Karl Nehammer）在社群平台X发文表示：「由于我们警方和新成立的奥地利国家安全情报局（DSN）与外国服务部门密切合作，得以及早发现这个威胁，并采取应对措施，避免悲剧发生。」

鲁夫说，警方在犯嫌家中查获一些化学物质。据信与嫌疑人有过接触的第2人，也在维也纳被捕。根据初步调查，两名犯嫌本身都是经由网路变得激进。

警方承诺加强安全措施，包括为演唱会部署特种部队，并尽量减少特定危险。（译者：纪锦玲）