Met Gala场内星光熠熠 场外反战示威多人被捕

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（法新社纽约6日电） 美国纽约大都会博物馆慈善晚宴（Met Gala）会场附近今天出现集会游行，抗议以色列在巴勒斯坦自治区加萨走廊（Gaza Strip）战争，警方表示已逮捕多人。

其中一个集会地点在哥伦比亚大学（Columbia University）校门口，示威人士接着在曼哈顿（Manhattan）大街游行，并在警察允许范围内抵达最靠近「时尚界奥斯卡」之称的Met Gala会场附近。

Met Gala是替大都会艺术博物馆服装学院（Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute）举办的大型募款活动，每年吸引大批名人、时装设计师和媒体关注。

Met Gala会场附近聚集的数百名抗议人士当中有多少人被捕，目前不得而知。法新社采访团队证实有好几个，纽约「每日新闻」（New York Daily News）则报导有十多人，原因是他们无视警方交通管制。

今天的抗议活动，似与震撼哥大校园的示威行动无关。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日跨境突袭以色列，据法新社依以色列官方资料汇整的数据显示，有超过1170人丧生，其中多为平民。哈玛斯同时掳走250名人质，以方估计迄今仍有128人遭关押在加萨，其中35人已罹难。

以色列在遇袭后矢言歼灭哈玛斯，进而对哈玛斯控制的加萨发动报复性攻势。当地卫生部门表示，以军的行动迄今造成至少3万4735人丧生，其中多数为妇孺。