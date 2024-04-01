Meta将停用辟谣利器CrowdTangle 专家忧透明度倒退

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（法新社华盛顿1日电） 数位工具CrowdTangle被视为追查疯传谣言的利器，却将在这个重要选举年被脸书（Facebook）母公司Meta停用；研究员担心这将破坏侦测大量错误政治资讯的行动。

Meta表示，CrowdTangle将于今年8月14日之后停用，届时距离11月美国总统大选仅剩不到3个月。Meta规划另以新工具取代CrowdTangle，但研究员们说，新工具缺乏同样的效能，且新闻机构大多无法使用。

CrowdTangle多年来一直是一款能改变大局的工具，能为研究员和记者提供重要的即时透明度，检视脸书和Instagram等社群平台上扩散的阴谋论和仇恨言论。

专家认为，停用这款监测工具，符合科技产业透明度和安全措施开倒车的趋势，但对于有数十国举办选举的今年来说是一次重大打击，因为居心不良的行为人通常会在这种时期变本加厉地散播错误叙事。

伦敦智库战略对话研究所（Institute for Strategic Dialogue）研究主任史密斯（Melanie Smith）告诉法新社：「预期全球近半数人口将在今年选举中投票，停用CrowdTangle将大幅限制对各种危害的独立监督…这意味着社群媒体平台透明度严重倒退。」

Meta准备以新的「内容资料库」（Content Library）取代CrowdTangle，但这项技术还在研发中。

研究员说，CrowdTangle在最近数场选举中警告出现有害活动，包括外国干预、网路骚扰和煽动暴力。

于2016年收购CrowdTangle的Meta自己也承认，在2019年路易斯安那州选举中，这项工具协助州官员辨识不实资讯，例如网路上的错误投票时间。

全球非营利组织谋智基金会（Mozilla Foundation）在公开信中要求Meta保留CrowdTangle至少到2025年1月。这封有数十名科技监察员和研究员连署的信写道：「在『内容资料库』缺乏这么多CrowdTangle核心功能时舍弃CrowdTangle，会破坏透明度的基本原则。」

Meta发言人史东（Andy Stone）则说，信中所述「有误」，并坚称「内容资料库」将包含「比CrowdTangle更全面的资料」，学术界人士和非营利的选举公正性专家也可使用。