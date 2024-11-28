Meta执行长祖克柏在海湖俱乐部与川普共进晚餐

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿27日电） 社群媒体巨擘Meta执行长祖克柏今天与美国总统当选人川普在海湖俱乐部（Mar-a-Lago）共进晚餐，据川普顾问表示，祖克柏「希望支持美国国家复兴」。

现年40岁的科技亿万富豪祖克柏（Mark Zuckerberg）一直在小心翼翼地试图修复与川普的关系。Meta旗下拥有脸书（Facebook）、Instagram及Whatsapp。

多年来，两人关系一直很紧张。2021年1月6日美国发生国会大厦遇袭事件后，脸书成了封杀川普帐号的社群媒体平台之一。

Meta发言人今天表示：「马克（祖克柏名）对于能受邀与川普总统共进晚餐，并有机会与其团队成员会面讨论新政府相关事宜，感到十分感激。」

发言人在声明中补充说，这是美国创新未来的重要时刻。

目前尚不清楚川普的亲密盟友、亿万富豪马斯克（Elon Musk）是否也一同享用这顿晚餐；自大选以来，马斯克经常出现在海湖俱乐部。

前白宫资深顾问米勒（Stephen Miller）今天对福斯新闻（Fox News）说，祖克柏「非常明确地表示，他希望成为我们在美国各地看到这项变革的支持者和参与者」。米勒将出任负责政策计画的白宫副幕僚长。

米勒接受电视访问时说：「他明确表示，他希望支持川普总统领导下的美国国家复兴。」

尽管在川普的第一个任期内谨慎行事，但科技巨头很快就对共和党赢得选举表示赞赏，并向川普表达祝贺，包括祖克柏。

在大选之前，祖克柏停止了与选举相关的慈善事业，Meta也修改演算法以减少政治内容。

祖克柏先前曾在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间捐献大量资金，资助致力支持美国选举基础设施的非营利组织

川普在2020年大选输给现任总统拜登，谎称这些捐款是左右选举阴谋的一环。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）