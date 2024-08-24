Meta：伊朗骇客进攻拜登川普政府官员帐号 干预美国大选

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（法新社旧金山23日电） 科技业巨擘Meta今天表示，发现有骇客试图攻击美国总统拜登及前总统川普政府官员的WhatsApp帐号，行动来自本月稍早被揭发涉嫌骇入川普竞选活动、与伊朗当局有关联的骇客团体。

Meta这项声明是美国11月总统大选前，科技巨头对骇客威胁提出的最新示警。谷歌（Google）与微软（Microsoft）先前也揭发了被归咎于伊朗政府的类似意图。

根据Meta，与伊朗「资安威胁者」相关的通讯软体WhatsApp帐号发送讯息，假装是为美国线上（AOL）、谷歌、雅虎（Yahoo）或微软提供技术支援的帐号。

Meta发文表示：「这类恶意活动源自伊朗，试图锁定入侵在以色列、巴勒斯坦、伊朗、美国和英国的个人帐号。」

Meta还指出，这项骇客活动似乎聚焦政治与外交官员，以及其他公众人物，包含一些与拜登（Joe Biden）和川普（Donald Trump）政府相关的人士。

Meta强调，用户通报出现可疑活动后便已封锁那些帐号，且并未看到有任何证据显示，被当成目标的WhatsApp帐号受到侵入。

Meta将前述活动归咎于骇客团体APT42，外界普遍相信它与伊朗军方情报部门相关，这个团体因在其受害者的手机上安装监控软体而闻名。根据关注APT42的研究员，监控软体能让他们录下通话、盗取简讯内容甚至暗中打开相机与麦克风。

Meta认为APT42的活动，与微软和谷歌本月稍早报告的骇客行为相关，旨在破坏美国总统竞选活动。

Meta说道：「有鉴于美国大选前夕的威胁环境加剧，我们也与执法部门及总统竞选团队分享这起恶意活动的相关资讯，并敦促他们对可能被敌对势力当作目标一事保持谨慎。」