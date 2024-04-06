Meta：5月起将标记AI生成内容

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（法新社华盛顿5日电） 社群媒体巨擘脸书（Facebook）母公司Meta今天说，5月起将开始标记人工智慧（AI）生成内容。Meta试图缓解用户和各国对「深伪」（deepfake）合成影像风险的疑虑。

Meta还表示若经后制的图像和音讯没有在其他方面违反公司规定，他们将不再删除这类影、音，而是仰赖标记和叙明背景脉络，以免侵犯言论自由。

这波调整是在回应Meta监察委员会（Oversight Board）批评事项。监察委员会独立审查Meta内容审核决策。

Meta新标签「AI制作」（Made with AI）将识别以AI创建或更改的内容，包括影片、音讯和图像。此外，对于被认为误导公众风险较高的内容，将使用更显眼的标签。

Meta内容政策副总裁贝克特（Monika Bickert）在部落格贴文中说：「我们一致认为，提供透明度和附加背景是现在因应此类内容的更好方法。」

她还说：「除了监察委员会建议标记的经后制内容外，这些标签还将涵盖更广泛的内容。」

Meta表示，这波调整将分两阶段，5月开始会标记AI生成内容，而根据旧政策而移除后制影片的做法则从7月停止。

根据新标准，即使内容透过AI后制，也将保留在平台上，除非违反例如禁止仇恨言论或选民干预等其他相关规定。