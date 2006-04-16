Migros领先Coop

此内容发布于2006年4月16日 上午9:00 最后更新 - 2006年4月16日 -09:00

Coop和Migros是瑞士两大相互竞争的零售超市集团。 (swissinfo.ch)

生活在瑞士的人都熟识Migros和Coop，它们是与人们的日常生活息息相关的两大零售集团。虽然去年Migros的营业额增长甚微，但是纯收益仍增长了28%，达到6.99亿瑞郎，是10年来的最好成绩。

与之相反，瑞士的第二大零售集团Coop如前年一样纯收益有所下降，而且失去了一些销售市场。

Migros超市集团的成功秘诀在于对“价值创造”系列产品的优化及结构上的调整。其全职人员减少了1223人，为81'049人。另外从属于Migros的高档零售商Globus，去年的纯收益翻了一番，达到3340万瑞郎。这也为Migros纯收益的增长起到了添砖加瓦的作用。



而一向是Migros集团竞争对手的瑞士第二大零售超市集团Coop去年的收入却有所下降。但其总裁Hansueli Loosli在2006年3月14日的年终总结媒体大会上，将去年的业绩定位于“不错的一年”。对他来说，去年最大的赢家是广大的消费者。去年Coop为消费者降低价格的总值达2.8亿瑞郎。而Coop集团纯收益却减少15.6%(270万瑞郎)。



2005年1月Coop引进了"Prix Garantie"系列价格优惠商品，直至目前此类商品已经发展到373种，去年一年这类廉价产品的销售额达到3.3亿瑞郎，这对Loosli来说是一个不小的成绩。



正如Coop一样，Migros也拥有类似廉价"Budget"系列商品。今年Migros降低价格的预算将达到1.5亿瑞郎。



相关文件：

瑞士超市的销售战略外部链接

Migros为顾客送货上门外部链接



相关链接：

Migros外部链接

Coop外部链接





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