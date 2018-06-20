紧闭的大门背后：瑞士的难民收容所

此内容发布于2018年6月20日 上午9:30 最后更新 - 2018年6月20日 -09:30

受战乱、自然或人为灾害影响，全球有6560万人被迫踏上背井离乡之路。摄影师Yvain Genevay透过他的照片，把来瑞士的少数难民暂居的收容所展示给大家。

在等待有关机构就难民身份申请做出批复决定前，寻求瑞士庇护的人可以暂留瑞士。提出申请后的头三个内，他们会被安排住进临时收容所。

据联邦移民局(SEM)透露，截至2017年底共收到18'088份瑞士庇护申请，6360人被给予难民身份。每位到达瑞士的庇护申请人都会得到一张N居留证，证明他们已申请难民身份，正在等待批复。



第一印象

这些照片展示了某些申请瑞士庇护者第一次面对临时收容所时看到的景象，摄影师Yvain Genevay以此做出一种政治评论。他拍摄到的收容所入口样式五花八门，从郊区和城市地区的地下掩体，到山区风光掩映的酒店。

Genevay在自己的网站上写道，难民收容所的选择是“政治调整与妥协的结果”，其“形式”反映了“当地有关部门对难民问题的态度”。







难民还是庇护申请者？ 联合国难民署(UNHCR)将世界各地的流离失所者分为下列几种类型：

难民 “因种族、宗教、国籍、特殊社会团体成员或政治见解，而有恐惧被迫害的充分理由”的人。许多难民离开家乡以逃避自然或人为灾害的后果。

庇护申请者 庇护申请者声称自己基于与难民同样的理由而逃离家乡，但他们在所逃往国家的难民身份申请尚未被正式评定。

国内流离失所者(IDP) 被迫逃离家园但仍留在其祖国境内的人。

无国籍人士 无国籍人士不持有任何受认可的国籍，或者不属于任何国家。无国籍状态的产生常是出于对某种团体的歧视。这类人缺乏身份，即公民的证明，使得他们不能享受重要的政府服务，包括医疗护理、教育或就业等。 信息框结尾





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