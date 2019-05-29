打印 其他4种语言 其他4种语言 其他4种语言 阿拉伯语 (ar)إزالة الثلوج عن خط حديدي تاريخي 西班牙语 (es)Línea ferroviaria de Furka 日语 (ja)フルカ峠の山岳鉄道 葡萄牙语 (pt)Um trem à vapor nos Alpes suíços 义工的一天 义工们乘坐火车头赶往清扫现场，周围是一片白雪覆盖的景致。 凌晨5点半，早饭时间也是交流工作进度、日程安排和装备状况的时间。 出发扫雪前，还要最后关注一下天气预报和雪崩预警。 每位义工身上都要佩戴雪崩预警装置，以保证人身安全。 火车头只能走到这里，隧道被好几米厚的积雪堵得严严实实，志愿者们要将雪全部清走。 远足绑腿必不可少，因为几个小时之后，雪会融化，令足部下陷。有的地方雪深达到16米。 一场雪崩彻底把下一条隧道淹没，必须出动机械铲车来铲除积雪了。 在某些地方，齿条完全被冰封冻住了。 Steffenbach桥下，雪坚实得只能用锯才能锯动。 铲雪铣床局部。 驾驶铣床的司机经验丰富，可以长时间精密作业。 把铣床搬到义工需要的地方，可不总是那么容易…… 要想仔细清理Steffenbach桥下的积雪，有时身体得弯四个弯，呈蜷缩状才行。 义工们下午两点半就计划收工了，因为再晚些，雪崩的风险太高。 扫雪、铲雪、锯雪、观(察)雪(崩迹象)，忙活了一天，大家终于可以好好休息一下了。 富尔卡山口义工除雪劳作的一天