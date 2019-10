拉绍德封附近,一辆车行进在路上。 2018年6月,在一个项目介绍中,一台携带植物保护机器人的拖拉机在沙拉地里穿行。

2018年4月,一名年轻人在洛桑Skate Bowl公园享受阳光。 2017年4月,瓦莱州Saxon葡萄园点起了防冻蜡烛,用来驱赶夜间的霜冻。

2019年5月,一名农民在Bavois的油菜地旁边的农耕田中工作。

2019年6月14日,洛桑女性大罢工的画面。

瑞士第一条树冠通道,长500米,摄于2018年5月,Mogelsberg。

2018年9月,隆河冰川被盖上白布,保护冰层。 2018年5月,A1国道上的交叉交通。摄于Ecublens-Crissier。 2018年3月,艺术家Oppy de Bernardo设计的”无状态“作品,5000个救生圈散落在洛迦诺大广场上。

2018年一名酒农在著名葡萄酒乡拉沃运送成熟的葡萄。

2019年7月,苏黎世湖上即将回港的帆船。

2018年11月,瓦莱州葡萄酒产地Leytron的葡萄藤变黄了。 2019年1月,苏黎世湖上的Saffa岛,被白雪覆盖。



Views of Switzerland from above