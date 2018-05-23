历史 巴伦伯格露天博物馆 科学 ... 打印 评论 其他2种语言 其他2种语言 其他2种语言 (fr) Le musée en plein air de Ballenberg (ja) バレンベルク野外博物館 这幢位于卢塞恩Meggen，500年的老房子，被一块一块拆除，然后运到巴伦伯格露天博物馆重新搭建。(Keystone) 这座原本位于奥斯特蒙第根(Ostermundigen)的农房，建于1797年，见证了农民的富裕生活。房前的花园重现了当年炫富的传统式样。(Keystone) 右边是阿尔高州建于1803年的雇农宿舍，左边是一座1609年建造的Oberentfeld地区的农房。(Keystone) 一座日内瓦Lancy地区的农房及附属的鸽子房。(Keystone) 博物馆的工作人员正在做奶酪。(Keystone) 博物馆中1889年的理发馆。(Keystone) 这座位于基亚索(Chiasso)的老房子在移到露天博物馆之前，已经濒临坍塌。(Keystone) 在博物馆一幢房子里，来访者可以观看手工制陶。(Keystone) 一座位于Münstertal的老屋，在转移到露天博物馆之前。(Keystone) 来访者可以观看一位女性在制作传统的手工编椅。(Keystone) 1568年的一幢住房和草垛，位于瓦莱州的Blatten，现在可以在露天博物馆中参观。(Keystone) 露天博物馆巴伦伯格