Fotogalerie mit Arbeiten der 10 Finalistinnen und Finalisten des vfg Nachwuchsförderpreises

此内容发布于2018年9月14日 上午10:01 最后更新 - 2018年9月14日 -10:01

目前在苏黎世图像展览馆 Photobastei外部链接正在举办的一组摄影作品展，是瑞士摄影师青年后起之秀的作品。这些参赛作品所表达的主题是人类行为的极限，尼日利亚难民、多米尼加人、瑞士人的民间传说和托斯卡纳采石场都是年轻摄影师们镜头下捕捉的目标。



Simon von Gunten最后以他的作品Cutis斩获了这一摄影师后起之秀奖的头奖。他的获奖作品是一组人物头像：蓝紫色的光线是对视觉的一种冲击，这是数码相机能做到的效果，紫外线在皮肤上留下了斑驳的痕迹，摄影师并不想在此展现高超的摄影风格，而是要将生活的印记展现出来。



因此摄影技巧上各种角度的融合，显得无足轻重，而重要的是这一代年轻人在表达、展示自己。



这已经是摄影师协会vfg(Vereinigung fotografischer GestalterInnen外部链接)第22次举办新秀摄影展，在过去几年的获奖人中，有些已经成为鼎鼎有名的摄影师和艺术家。

该展览将在苏黎世展至2018年10月7日。



更多观展机会：

Galerie l'Elac，洛桑：2018年11月1日-16日。

Oslo 8，巴塞尔：2018年11月22日-12月8日。

Uno Art Space，斯图加特：2019年3月。

奥格斯堡：2019年5月。



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