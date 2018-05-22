2018年1月10日，在策尔马特航空公司负责坡道巡逻的Viktor Perren，正将炸药扔出直升机外，以期在策尔马特峰的滑雪道上方人为地制造一场雪崩。(Keystone)

1985年5月，策尔马特航空公司的直升机停在策尔马特基地上。(Keystone)

1981年10月12日所拍摄到的一架策尔马特航空公司的救援直升机在当日策尔马特峰附近解救被困乘客的救援演习场景。(Keystone)

罗纳冰川的冰穴(The Rhone Glacier Grotto)多年来一直由卡伦家族(the Carlen family)负责维护。1980年6月13日，该家族的女性继承人Elsa Carlen搭乘策尔马特航空公司的直升机驶向瑞士瓦莱州的富尔卡隘口(Furka Pass)。(Keystone)

An image gallery about Air Zermatt

此内容发布于2018年5月22日 上午9:30 最后更新 - 2018年5月22日 -09:30

作为瑞士最闻名遐迩的航空救援勤务队之一，策尔马特航空公司(Air Zermatt)，今年迎来了标志着长达半个世纪奋斗与辉煌的50华诞。



在享有盛誉的瑞士山区度假胜地拥有以该公司全称命名的营运基地的策尔马特航空公司，不仅因解救那些在山谷或阿尔卑斯山脉间意外受伤、被困洞穴、乃至失足跌入难以触及的冰缝中的人，而成为瑞士家喻户晓的空中救援机构，还为慕名而来的海外游客提供搭乘飞机、自空中俯瞰欣赏瑞士最具标志性的马特洪峰和阿莱奇冰川全景的观光服务。



物资运输，也就是将各种建筑材料运送至高山营房、山间铁路或者因遭遇雪崩而被迫交通中断、对外隔离的地区，足足占策尔马特航空所有班机航飞时间的60%。



目前，策尔马特航空公司的业务范围，已辐射至瑞士境外。2011年，该公司携手策尔马特救助站(Zermatt rescue station)，在喜马拉雅山修建了一家新的救助中心。按规划，这一工程项目会为瑞士和尼泊尔的登山向导和空中救援勤务飞行员之间实现知识共享搭建桥梁、创造机会，从而深具教育意义。



昔日的辉煌与低谷



也就是在喜马拉雅救助中心竣工的同一年，策尔马特航空公司下属的一名山地救援人员因在尼泊尔安娜普纳群峰海拔7000米处顺利完成直升机山地解救任务，而获得了美国颁发的“英雄奖”(Heroism Award)。这也是迄今为止空中救援史上海拔最高的成功施救记录(英)外部链接。彼时当接到紧急呼救来电时，策尔马特航空公司的飞行员，当与当地村里的一位登山向导在事发地附近接受培训。最终，他们解救了三名被困人员。



不过，这家航空公司也曾饱受外界指摘。在“山岳旷野”(Mountain Wilderness)为代表的多家环保组织看来，包括策尔马特航空公司在内的不少直升机公司所开设的包机旅游航班和直升机高空滑雪等经营项目，会给动物以及登山者造成破坏性影响。

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