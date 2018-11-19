在尘土中起舞

此内容发布于2018年11月19日 上午10:00 最后更新 - 2018年11月19日 -10:00

瑞士复古摩托车越野赛俱乐部凝聚了发烧友对旧摩托车和越野比赛的热爱。在协会成立20年后的今天，苏黎世摄影师Lukas Maeder用镜头记录下了复古摩托车及其爱好者。



老车子、嘎嘎作响的发动机、跳跃、急转弯：这里聚集着对复古摩托车越野赛充满激情的人。在瑞士，他们为数不多，常在sankt-gallischen Oberriet、阿尔高州的Wohlen或国外聚会。复古摩托车越野赛爱好者遍布整个欧洲。



灰尘、污垢、激情的魅力

复古摩托车越野冠军赛每年在瑞士举办一次，共包括10场比赛。根据摩托车的年代，赛车手被分配到各个级别组，比如“68前”组，这个级别的比赛用车都是1968年或1968年以前生产的。除了比赛名次以外，根据摩托车及车手的年龄，参赛选手还能获得相应的加分。



摩托车越野赛于20世纪初产生于英国，发源自名为“Trials”的技能比赛。现在，则比的是速度，看谁在崎岖的路上开得最快。到了20世纪30年代，这种运动开始流行起来，20世纪60年代举行了首次欧洲杯和首届世界杯赛事。



用黑白照片向越野摩托车运动致敬

苏黎世摄影师Lukas Maeder外部链接(英)发现了复古摩托车越野赛，并成为了瑞士俱乐部的成员。他曾经在无数个周末，用相机记录了俱乐部的活动。因为他想要拍摄一个不为人知的瑞士小众赛事。

Maeder因拍摄明星而成名，他为多个国际性出版物拍摄相片，比如《时代周刊》(Time Magazine外部链接)、《滚石》(Rolling Stone外部链接)等。他的最新专辑《在灰尘中起舞》(Dancing in the Dust外部链接 )由黑白照片组成，在新相册中，他不仅拍摄了赛事、摩托车的各种细节，还记录下赛车手的肖像。







2018年，复古摩托车越野俱乐部(OMC外部链接，德)庆祝成立20周年。俱乐部成立于1998年11月14日，目前拥有200名成员，年龄在20到80岁之间，年纪最大的成员今年已82岁高龄。

该协会旨在促进复古摩托车的保存和积极使用，并促进成员间知识与经验交流。

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