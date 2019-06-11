此内容发布于2019年6月11日 上午9:30

南美國家委內瑞拉政治危機急遽惡化，動盪局勢所造成的影響甚至波及到了瑞士。馬杜羅政府和反對派在野勢力在伯恩和日內瓦分設兩家“駐瑞大使館”，均“官宣”自己才是委內瑞拉官方代表機構。

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委內瑞拉駐瑞士首都伯恩大使館外部链接，是現任總統尼古拉斯·馬杜羅(Nicolás Maduro)政府統治下已長期存在的官方外交代表機構。

然而，在地處日內瓦市中心的一家委內瑞拉飯館裡，還“蝸居”另一家委內瑞拉駐瑞使館。作為常住瑞士的馬杜羅政府反對派的主要集會點，這裡事實上業已成為自行宣佈出任委內瑞拉臨時總統的胡安·瓜伊多(Juan Guaidó)領導下、與駐伯恩使館分庭抗禮的另一家委內瑞拉駐瑞大使館。

兩家駐瑞大使，各自宣稱自己才是委內瑞拉正統合法的外交使節。

反對派領袖胡安·瓜伊多指責馬杜羅在2018年5月委內瑞拉總統大選中非法當選，選舉結果應視為無效，據此，他於今年1月在首都加拉加斯舉行的一次集會上，宣布自己出任臨時總統。然而，許多人將其譏諷為“贗品”，依然承認馬杜羅掌權。

儘管截至目前，瓜伊多臨時總統身份的正當性，已相繼獲得約50個西方國家的認可，但瑞士還尚未表態支持。





RTS/SRF/sb

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