打印 其他7种语言 其他7种语言 其他7种语言 阿拉伯语 (ar)هكذا كانت المراكز التجارية في السبعينات 德语 (de)Fotos: Die erste Shopping Mall der Schweiz 法语 (fr)Voilà à quoi ressemblait un centre commercial des années 70 意大利语 (it)Tutto sotto un solo tetto, una nuova forma di mercato 日语 (ja)スイス初のショッピングモール 葡萄牙语 (pt)Lembranças do primeiro shopping center helvético 俄语 (ru)Как выглядел самый первый торговый центр Швейцарии 多功能场所 瑞士的第一家大购物中心 作者： Ester Unterfinger 每天1万人来到购物中心，每周只有1500人搭乘公车前来。(Heinz Baumanns / ETH-Bibliothek Zürich) 这里的喷泉是瑞士第一个室内喷泉。(Jules Vogt / ETH-Bibliothek Zürich) 最多的时候，这里的日来访者达6万人，车辆入口处交通瘫痪。(Hans Krebs / ETH-Bibliothek Zürich) 购物中心中有超过50个商店可供人们流连。(Hans Krebs / ETH-Bibliothek Zürich) 购物中心有700名店员。(ETH-Bibliothek Zürich) 购物中心最革新的是开门时间，夏天开门到晚上9点，冬天8点，这在瑞士是特例。(Jules Vogt / ETH-Bibliothek Zürich) 购物中心中经常更换的装饰和艺术展是经营之道。(Hans Krebs / ETH-Bibliothek Zürich) 家长可以把孩子放在儿童乐园托管，以便安静地购物。(Hans Krebs / ETH-Bibliothek Zürich) 一些室内游泳馆中设有游泳课。(ETH-Bibliothek Zürich) 祈祷室提供了休息空间。(ETH-Bibliothek Zürich) 自助餐厅也提供了一种形式的享受。(ETH-Bibliothek Zürich) 开业第一年这里的营业额就达到1.1亿瑞郎，超出了预期的8500万。(Hans Krebs / ETH-Bibliothek Zürich) Bildergalerie in schwarzweiß Shoppingcenter