2018已接近尾声，有人整整一年都感受着紧迫感，有的人则还在为今夏的酷暑而叫苦不迭。让我们用一系列充满力量的画面来回顾2018年。



毫无疑问，今年的太阳丝毫也没有吝惜它的能量：夏天是如此的漫长、炎热而干燥。瑞士河流湖泊的水位(德)外部链接变得很低，烈日令水温过高，而且让阿尔卑斯高山上的冰川深度融化，其规模前所未有。



整个暑期，与温度一起窜升的还有矿泉水和啤酒的销售量。露天游泳池人满为患，挤满了纳凉的人。山区也从高温中获益，因为人们纷纷跑到高山湖泊和阴凉的峡谷中避暑。



白热化的竞争和选举



围绕投票展开的如火如荼的氛围几乎贯穿一整年。热心政治的人们打响了“不要广播电视费”和“自决动议”的宣传战。可惜选民分别在今年春天和秋天，以71.6%和66.2%，双双拒绝了取消广播电视费和瑞士法优先于外国法官的两项动议。



更多女性权力



瑞士联邦委员会的“女性权力”也在壮大。12月5日， Karin Keller-Sutter和Viola Amherd双双当选，这是历史上首次两位女性联邦委员同时登台。从2019年开始，就将由3位女性和4位男性一起主持瑞士的国家政府。



血红的自然奇观



“血月亮”成为今年夏天一道罕见的自然奇观。这是21世纪最长的一次月全食。要等到2123年6月9日，才会再一次出现类似时长、令人惊叹的月全食。

