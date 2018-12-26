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年度回顾 2018年瑞士的大事件

Vier Männer auf dem nächtlichen Gletscher

实力：4月18日，参加“冰川巡逻”活动的人沿瑞意边境从策尔马特(Zermatt)到维尔比耶(Verbier)，攀登了53公里长的冰川和山道。(Valentin Flauraud/Keystone)

Tausende bunte Rettungsringe von Oben.

有力：3月31日5000个塑料游泳圈，分布在洛迦诺3’500平方米的大广场上。提契诺行为艺术家Oppy de Bernardo用此举提请人们对溺毙于地中海的大量难民的注意。该装置作品被称作“Apolide”(无国籍)。(Gabriele Putzu/Ti-Press)

Doris Leuthard vor Publikum

权力：多丽丝·洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)，自2010年起担任能源部长，1月30日她在日内瓦的欧洲能源变革会议上讲话。联邦委员洛伊特哈尔德将于年底卸任。她因对能源变革和逐步废核的贡献，而在瑞士广受赞誉。 (Salvatore Di Nolfi/Keystone)

Weisses Abstimmungscouvert

公民投票：装有选票的信封一角，每位选民都会收到。2018年有选举权的人就10项联邦议案进行了投票。(Christian Beutler/Keystone)

Mann in Alpine Mining Zentrum wird LED Lampen beleuchtet

财力：Theo Martinet，阿尔卑斯采矿(Alpine Mining)公司的联合创始人，在阿尔卑斯小村Gondo的虚拟货币矿井里。这个100多年前充斥着淘金热的小村，如今已成为虚拟货币的计算中心。这主要得益于当地低廉的电费。5月7日。(Valentin Flauraud/Keystone)

Zwei alte Damen beim Training

生命力：卢塞恩“为了老年人”协会的老奶奶们在上健身课。该协会成立于 1917年，是非盈利性组织，致力于帮助老年人追求幸福、尊严和权利。10月29日。 (Gaetan Bally/Keystone)

Kuh fliegt durch die Luft, sie wird von einem Helikopter talwärts gebracht.

牵引力一头受伤的牛被直升飞机从 Klausenpass顺流而下运走，8月24日。 (Urs Flüeler/Keystone)

Fünf Ruderboote hintereinander

活力：7月14日在卢塞恩红湖上参加赛艇世界锦标赛的团队。红湖是世界上唯一完美满足赛艇条件的自然湖泊。它长约2.5公里，可以提供完美直道2000米的赛艇赛道。(Alexandra Wey/Keystone)

Oranger Vollmond beim Säntis

潜力：美国宇航局Nasa宣称，21世纪将会出现228次月食。其中86次是月全食，正如同7月27日周五那晚一样，在Säntis山上。(Christian Merz/Keystone)

Drohnenaufnahme eines ausgetrockneten Sees mit gestrandeten Booten.

影响力：数月缺雨，令瑞士的许多湖泊濒临干涸，就像瑞法边境的Lac des Brenets湖一样，10月26日。

Zwei Frauen am Ringen

强有力2位女性摔跤选手于8月25日在阿尔高州Uezwil的女子摔跤节上一决胜负。瑞士在1980年时首设女子摔跤节。(Urs Flüeler/Keystone)

Tänzerin in rotem Kleid in verdrehter Haltung am Boden

伸展力加拿大舞蹈演员Irene Yang在2月3日洛桑国际芭蕾舞比赛上的决赛演出。芭蕾舞洛桑大奖赛(Prix de Lausanne)于1973年创办，为在国际上选拔15-18岁的青年芭蕾才俊。(Valentin Flaurand/Keystone)

Bauarbeiter posieren vor Fels

能力：通了！矿工们在Albula隧道开心地摆着姿势，历时3年，他们挖通了5860米长的山洞。新的Albula隧道贯穿了库尔-Thusis-圣莫里茨，而且自2008年起成为世界文化遗产的一部分。10月2日。(Gian Ehrenzeller/Keystone)

14 Bilder die das Jahr zum Thema Power illustrieren.

2018已接近尾声，有人整整一年都感受着紧迫感，有的人则还在为今夏的酷暑而叫苦不迭。让我们用一系列充满力量的画面来回顾2018年。

毫无疑问，今年的太阳丝毫也没有吝惜它的能量：夏天是如此的漫长、炎热而干燥。瑞士河流湖泊的水位(德)外部链接变得很低，烈日令水温过高，而且让阿尔卑斯高山上的冰川深度融化，其规模前所未有。

整个暑期，与温度一起窜升的还有矿泉水和啤酒的销售量。露天游泳池人满为患，挤满了纳凉的人。山区也从高温中获益，因为人们纷纷跑到高山湖泊和阴凉的峡谷中避暑。

白热化的竞争和选举

围绕投票展开的如火如荼的氛围几乎贯穿一整年。热心政治的人们打响了“不要广播电视费”和“自决动议”的宣传战。可惜选民分别在今年春天和秋天，以71.6%和66.2%，双双拒绝了取消广播电视费和瑞士法优先于外国法官的两项动议。

更多女性权力

瑞士联邦委员会的“女性权力”也在壮大。12月5日， Karin Keller-Sutter和Viola Amherd双双当选，这是历史上首次两位女性联邦委员同时登台。从2019年开始，就将由3位女性和4位男性一起主持瑞士的国家政府。

血红的自然奇观

“血月亮”成为今年夏天一道罕见的自然奇观。这是21世纪最长的一次月全食。要等到2123年6月9日，才会再一次出现类似时长、令人惊叹的月全食。

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