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摄影 瑞士到底有多安全？

Sturmgewehr

一把改进后的突击步枪，可以用于射击比赛。

Schweizer Karte

一张瑞士地图，基亚索的边境线被大略划分在各语区中。

 

Flughafen

瑞士国家气象局每三十分钟就会向苏黎世机场发放一次天气预报。

Polizeitaucher und Polizeihund.

一位湖区警察局的潜水队员在苏黎世湖执行任务(左)。一只警犬在苏黎世州参与搜寻毒品的工作。

Supercomputer Center und Roboter hinter Metalltüre

卢加诺瑞士高级电脑中心CSCS存放天气预报数据的档案柜(左)。一个可以爬行的机器人，用于搜寻和救援工作。


Leuchtschrift und Netz und Schutzmatten

庞特蕾莎瑞意边境上的闪光字符(左)；苏黎世联邦理工学院的一间实验室里的保护垫，这里常常试飞小型无人机。

Als Holzhaus getarnter Bunker und Trümmer nach einer Sprengung.

努弗嫩山口公路上的木屋是隐藏的军事掩体(左)；废墟，来自基亚索军民联合的一个空袭演习。


Uniformierte unter Regenschirm und Abnahme von Fingerabdrücken

左：瑞士与波兰军事要员在伯尔尼聚首。右：基亚索边境火车站上一位厄立特里亚难民在按手印。

Monitorwand bei der Kantonspolizei Zürich

苏黎世州警察局任务中心，全地区的高速公路都在这里受到监控。

Nachgestellte Betriebsanleitung für ein Sturmgewehr

瑞士军队照片图解冲锋枪用法。

Tisch und Bank in einem leeren Raum

庞特蕾莎边境看守所里的所有设备都被固定起来，以免被用作武器或自杀工具。

Nachtaufnahme von Schild mit CH-Kleber, Strasse, Felswand und grosser schwarzer Punkt auf Weiss.

布鲁西诺亚希吉欧(Brusino Arsizio)偏僻的边境(左)；军事枪靶。

Fotogalerie zum Thema Sicherheit

空袭、网络犯罪、气候变迁、移民潮，瑞士人面对着现实和心理上的各种威胁。因此在这片世界上最安全国家之一的土地上，人们要做好各种心理准备。

谁要对这个国家的安全负责？谁要受到什么样的保护？

摄影师Salvatore Vitale在他的作品集《怎样安全防患》中提出了这样的问题，他在保卫机构找到灵感。

大事业，许多活动家

安全问题如今是一项上十亿的大生意。军队、警察、边境警卫早已不是这一大事件中唯一的活跃群体，气象服务中心、国家超级电脑中心CSCS及机器人智能系统研究所也是不可或缺的参与者。

防空洞中的储藏室

离开西西里来卢加诺学习的时候，Salvatore Vitale才不到20岁，对瑞士知之甚少，所以当他的出租屋还带有一个地下室的杂物间时，他一头雾水，而在瑞士每家都有地下储藏室。

10年以后，他习惯了瑞士的生活，但当2014年瑞士全民针对一项反对大规模移民的动议进行投票时，他还是被吓到了。于是他开始探索，在世界上最安全的国家之一生活是怎么回事，同时又伴随着怎样的惶恐。

“我们愿意为我们的安全感付出多少自由作为代价？”这位摄影师只找到了部分答案，然而这个话题却在社会上引起了巨大反响，他作品展的来访者，应该在参展之后针对这个问题得到自己的答案：


Salvatore Vitale作品展直至2019年3月26日在温特图尔瑞士图片基金会外部链接展出。

信息框结尾

甜蜜家园？ 移民钟爱瑞士的安全，却不爱这里的百姓

外侨的天堂当有瑞士的治安、南非的休闲、芬兰的老师和墨西哥邻居，然而，如果作为外侨，你有的是南非的治安、芬兰的休闲、墨西哥老师和瑞士人邻居，那么你就等于是坠入了移民的地狱。

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