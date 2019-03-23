空袭、网络犯罪、气候变迁、移民潮，瑞士人面对着现实和心理上的各种威胁。因此在这片世界上最安全国家之一的土地上，人们要做好各种心理准备。



谁要对这个国家的安全负责？谁要受到什么样的保护？



摄影师Salvatore Vitale在他的作品集《怎样安全防患》中提出了这样的问题，他在保卫机构找到灵感。

大事业，许多活动家



安全问题如今是一项上十亿的大生意。军队、警察、边境警卫早已不是这一大事件中唯一的活跃群体，气象服务中心、国家超级电脑中心CSCS及机器人智能系统研究所也是不可或缺的参与者。



防空洞中的储藏室



离开西西里来卢加诺学习的时候，Salvatore Vitale才不到20岁，对瑞士知之甚少，所以当他的出租屋还带有一个地下室的杂物间时，他一头雾水，而在瑞士每家都有地下储藏室。



10年以后，他习惯了瑞士的生活，但当2014年瑞士全民针对一项反对大规模移民的动议进行投票时，他还是被吓到了。于是他开始探索，在世界上最安全的国家之一生活是怎么回事，同时又伴随着怎样的惶恐。



“我们愿意为我们的安全感付出多少自由作为代价？”这位摄影师只找到了部分答案，然而这个话题却在社会上引起了巨大反响，他作品展的来访者，应该在参展之后针对这个问题得到自己的答案：





Salvatore Vitale作品展直至2019年3月26日在温特图尔瑞士图片基金会外部链接展出。

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