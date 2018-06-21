教宗方济各的日内瓦之行 一睹教宗 作者： Thomas Stephens 宗教 ... 打印 评论 其他2种语言 其他2种语言 其他2种语言 (en) Papal watching (ja) ローマ法王のジュネーブ訪問 A gallery of Pope Francis's visit to Geneva 此内容发布于2018年6月21日 下午6:12最后更新 - 2018年6月21日 -18:12 教宗方济各是本周四(6月21日)日内瓦的关注焦点。这里收集了从他抵达日内瓦机场到世界基督教联合会的普世教会合一祷告会、及至Palexop会展中心大型弥撒中拍摄下的一些精彩瞬间。(全部照片由Keystone提供) 教宗访瑞 难得一见：教宗方济各访瑞 教宗方济各刚刚结束了对新教中心之一瑞士日内瓦为期一天的闪电式访问，以纪念世界基督教联合会(WCC)成立70周年和推动基督教的合一。 本周四(6月21日)一早，教宗即飞抵日内瓦，当天的日程安排得非常紧凑，第一项便是同瑞士政府首脑在机场会面。而日内瓦市由于约翰·加尔文(John ... 宗教 其他5种语言 英语 (en) Pope Francis makes rare visit to Switzerland 西班牙语 (es) El papa pide a Suiza contribuir a la paz mundial 法语 (fr) Visite historique du pape François en terres protestantes 日语 (ja) ローマ法王、スイス・ジュネーブを訪問 ベルセ大統領らと会談 俄语 (ru) Папа Римский Франциск прибыл в Женеву Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体