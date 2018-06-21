A gallery of Pope Francis's visit to Geneva

此内容发布于2018年6月21日 下午6:12 最后更新 - 2018年6月21日 -18:12

教宗方济各是本周四(6月21日)日内瓦的关注焦点。这里收集了从他抵达日内瓦机场到世界基督教联合会的普世教会合一祷告会、及至Palexop会展中心大型弥撒中拍摄下的一些精彩瞬间。(全部照片由Keystone提供)





Neuer Inhalt Horizontal Line