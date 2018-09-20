无人机谷 为什么瑞士人成了无人机先锋 科学 ... 打印 评论 另外1种语言 另外1种语言 另外1种语言 (en) Why the Swiss are drone pioneers 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E6%97%A0%E4%BA%BA%E6%9C%BA%E8%B0%B7_%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E7%91%9E%E5%A3%AB%E4%BA%BA%E6%88%90%E4%BA%86%E6%97%A0%E4%BA%BA%E6%9C%BA%E5%85%88%E9%94%8B/44274658" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2018年9月20日 上午9:00最后更新 - 2018年9月20日 -09:00 制作航空地图、获取农作物总览，或是即时设立通信网络：这些只是无人机现在能做的事情中的几个例子。在过去的几年中，瑞士已经成为这个领域新技术的领先者。(瑞士法语广播电视台RTS/瑞士资讯swissinfo.ch) Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体