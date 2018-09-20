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无人机谷 为什么瑞士人成了无人机先锋

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制作航空地图、获取农作物总览，或是即时设立通信网络：这些只是无人机现在能做的事情中的几个例子。在过去的几年中，瑞士已经成为这个领域新技术的领先者。(瑞士法语广播电视台RTS/瑞士资讯swissinfo.ch)

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