此内容发布于2018年9月20日 上午9:00 最后更新 - 2018年9月20日 -09:00

制作航空地图、获取农作物总览，或是即时设立通信网络：这些只是无人机现在能做的事情中的几个例子。在过去的几年中，瑞士已经成为这个领域新技术的领先者。(瑞士法语广播电视台RTS/瑞士资讯swissinfo.ch)

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