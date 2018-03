时钟塔内部的时钟机械部分。2011年10月的这天,在技术工匠检修时钟时,时间暂时停摆。(Keystone) 翻修工作将持续至2018年6月。(Keystone)

拆卸时钟塔时对大钟的机械部分进行检查。(Keystone)

拆下时钟的机芯(Keystone)

给时间之神柯罗诺斯放个假(Keystone)

世界各地的游客也像照片里的日本游客一样,来欣赏和拍摄这座古老时钟与它的钟琴。(Keystone)

时钟敲响时,各式各样的角色也会活动:现在它们被一一取下做清洁和修复。(Keystone)

钟上的七只熊也被小心翼翼地拆下。(Keystone)

每个人物都被仔细对待、小心搁置。(Keystone)

机械部分也被逐一拆卸。(Keystone)

狮子、时间之神柯罗诺斯、小公鸡和弄臣正在等待接受整容。它们将被一一修复,重放光彩,到2018年6月时被重新安回时钟塔。(Keystone)



Image gallery with pictures of the Zytglogge clock face being demounted for restoration, in Bern 2018