时间正好 拆卸古老时钟塔 作者： 图片编辑：Helen James 文化 综合 ... 打印 评论 其他2种语言 其他2种语言 其他2种语言 (en) Taking apart the historical Zytglogge (pt) Desmontando o histórico Zytglogge 时钟塔内部的时钟机械部分。2011年10月的这天，在技术工匠检修时钟时，时间暂时停摆。(Keystone) 翻修工作将持续至2018年6月。(Keystone) 拆卸时钟塔时对大钟的机械部分进行检查。(Keystone) 拆下时钟的机芯(Keystone) 给时间之神柯罗诺斯放个假(Keystone) 世界各地的游客也像照片里的日本游客一样，来欣赏和拍摄这座古老时钟与它的钟琴。(Keystone) 时钟敲响时，各式各样的角色也会活动：现在它们被一一取下做清洁和修复。(Keystone) 钟上的七只熊也被小心翼翼地拆下。(Keystone) 每个人物都被仔细对待、小心搁置。(Keystone) 机械部分也被逐一拆卸。(Keystone) 狮子、时间之神柯罗诺斯、小公鸡和弄臣正在等待接受整容。它们将被一一修复，重放光彩，到2018年6月时被重新安回时钟塔。(Keystone) Image gallery with pictures of the Zytglogge clock face being demounted for restoration, in Bern 2018 此内容发布于2018年3月8日 上午10:00最后更新 - 2018年3月8日 -10:00 作为游客，你可能见过伯尔尼的钟楼敲钟时的那一刻，但是，你到楼上看过吗？见过里面16世纪的精密机械结构吗？无论你是否懂机械，看到这些复杂的机械结构，你都会感叹当年工匠们的巧夺天工。 Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技