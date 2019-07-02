小国瑞士，如今已俨然发展成一个足球大国：自1994年开始，瑞士国足经常入围欧洲和世界杯足球赛。许多瑞士本地培养出来的足球运动员都能签约巴塞罗那、阿森纳和利物浦足球队这样的名队。



国际最重要的足球组织，国际足联和欧洲足联的总部都在瑞士，足球在瑞士也是一项重要的体育运动，全国共有1400个足球俱乐部， 268'000名拥有证书的足球运动员，其中8%为女性。



雨中即景

五月里一个阴雨绵绵的周六下午，在球赛开始一小时前来了第一批观众，这里是首都伯尔尼西区的一个体育场，伯尔尼州的两支足球队FC Köniz和FC Münsingen队将在这里争夺丙级入围资格。球场气氛轻松，和乐融融，大家相互都认识，在球场饭店里，冰球和足球是主要话题。



专业的和业余球员



瑞士的两个专业足球等级为超级组和挑战组，而这里举行的这场比赛是丙级促进组，场上的球员既有专业的也有业余的，尽管他们在球场上并肩作战，但是工资可无法相提并论，瑞士一名职业足球运动员每月平均工资为26'000瑞郎(约合18万人民币)，而促进组业余球员每月最多能拿到500瑞郎，瑞士足球联盟政治事务秘书Daniel Rodriguez介绍说。

各色人种

球员们讲着各种语言：法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、塞尔维亚语、阿尔巴尼亚语和伯尔尼德语，每周在球场上的训练，是这些来自不同国家球员们在瑞士生活的重要内容。



高水平，高投入



球场上气氛和谐，因为两支球队的排名都在中游水平，降级的危险都不大，但是距离晋级还相去甚远。



尽管如此，两队在场上也各不相让，队员们在奔跑，拼抢和叫喊，Münsingen队一直领先，就在胜利在望、比赛结束前一分钟，Köniz队声东击西的一个头球将比分拉平。

不仅粉丝们相互都认识，就连队员在场下都是哥儿们，赛后大家拥抱道别。









冰球原本几乎是加拿大人的基因，尽管如此，如今的加拿大年轻人更喜欢踢足球的趋势越来越明显，这或许在很大程度上是移民的原因，很多移民从来源国带着对足球的热爱来到加拿大。

罗马尼亚体育解说员Ilie Dobre的世界纪录至今无人打破，他创下了“一口气喊进球”纪录，在一次解说时他长达52.03秒大喊“Tor！”(进球！)没有换气。

Sparta和Slavia是布拉格两支足球强队，今年5月份，Slavia战胜Sparta成为捷克冠军。





(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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