油棕树并不是印尼苏门答腊岛上唯一的单一作物。这家橡胶种植园专门用来生产乳胶制品。

在工厂里，油棕树果核经榨取可提炼出棕榈油。

瑞士研究突出强调油棕树种植园给环境带来的冲击

此内容发布于2018年6月25日 下午4:00 最后更新 - 2018年6月25日 -16:00

瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)携手瑞士联邦森林、雪和景观研究所(Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research)开展的一项研究提出警示，密集耕种这种作物，不仅会对世界各地的热带雨林产生不利影响，而且还会留下大量碳足迹。



于本周二(6月19日)公布的该项研究结果(英)外部链接，关注焦点集中于印度尼西亚油棕树种植给环境所带来的影响。据估算，印度尼西亚和马来西亚的棕榈油产量，业已占全球总量的近85%。



棕榈油在各类加工食品、化妆品与生物燃料中可谓是司空见惯的常用成分。



瑞士科研人员在本周一发布的新闻通稿(英)外部链接中提及：”虽说棕榈油价格低廉，但其生产所耗费的经济与社会成本却相当高。“



每年，多达数千公顷的热带雨林遭砍伐毁林、夷为平地，以满足全球对廉价消耗品与日俱增的需求。



+ 森林滥伐：瑞士多家银行应限制会导致森林砍伐殆尽的棕榈油投资(英)外部链接

碳足迹



由洛桑联邦理工学院博士后研究员Thomas Guillaume主持领导的科学团队，基于在印尼苏门答腊岛中部地区长达两年间收集到的土壤和植被数据，对当地油棕树种植的碳排放进行了详细地分析。



哥廷根大学搜集的数据显示，把热带雨林改造为油棕树种植园，由此产生的二氧化碳排放量之巨令人难以置信。



正如研究人员在报告中所述：“面积为一公顷的植被被砍伐、以改为种植油棕树而释放的二氧化碳总量，大约等同于530人搭乘飞机自瑞士日内瓦飞往美国纽约所产生的二氧化碳排放量的总和。”



实用的建议



除此以外，这种单一作物种植园持续使用杀虫剂来促进耕作，从而导致了当地土壤肥力与生物多样性严重受损。



为了缓解目前单一栽培所带来的负面影响，研究人员建议，只有当伐木可用于他途、而非一烧了之的时候，才应进行林木采伐。



此外，科研团队也力荐，从长远来看，为了减少森林滥伐，油棕树种植园只应出现在平原草原地带或热带稀树草原地区。

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