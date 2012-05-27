水利能源 瑞士的水库 经济 科学 环保 ... 打印 评论 另外1种语言 另外1种语言 另外1种语言 (de) Staumauern, Herzstücke des Wasserschlosses Schweiz Grande Dixence水库：是瑞士最大水利设施，盛载4亿立方米水。 Grande Dixence水库：墙内的走廊。 Grande Dixence水库：在墙内检查管道。 Limmerensee湖被一道大坝拦截，大坝所在地-格拉鲁斯州的Linthal。 Sellasee湖(提契诺州)的大坝位于圣哥达隧道附近。 Lac de l'Hongrin湖(沃州)在代堡附近。 Verzasca人工湖(提契诺州)。 Verzasca人工湖(提契诺州)：压力管道。 Oberhasli电力厂的涡轮机大厅(伯尔尼)。 伯尔尼高原地区的Grimsel水库。 Lago da l'Albigna湖(格劳宾登州)，这一人工湖占地1.3平方公里。 Oberhasli发电厂变电站(伯尔尼)。 此内容发布于2012年5月27日 上午11:01最后更新 - 2012年5月27日 -11:01 瑞士共有200个大小蓄水池、水库，解决超过30%的全国用电需求。瑞士因其山地地形和频繁的降雨，非常适合利用水库进行水利发电。瑞士从19世纪末开始零星修建蓄水设施，大部分于1945-1970年间建成。水库不但能调整河道，还能在洪水爆发时起到调节作用，此外也可以起到灌溉和制造人工降雪等作用。 Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技