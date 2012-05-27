Lago da l'Albigna湖(格劳宾登州)，这一人工湖占地1.3平方公里。

Limmerensee湖被一道大坝拦截，大坝所在地-格拉鲁斯州的Linthal。

此内容发布于2012年5月27日 上午11:01 最后更新 - 2012年5月27日 -11:01

瑞士共有200个大小蓄水池、水库，解决超过30%的全国用电需求。瑞士因其山地地形和频繁的降雨，非常适合利用水库进行水利发电。瑞士从19世纪末开始零星修建蓄水设施，大部分于1945-1970年间建成。

水库不但能调整河道，还能在洪水爆发时起到调节作用，此外也可以起到灌溉和制造人工降雪等作用。

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