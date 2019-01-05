他们在雪道上度过了一夜又一夜。Werner Freitag和他的同事们在格拉鲁斯州的Elm滑雪场里，为陡坡雪道、雪橇道和远足道做准备。

只要还是雪季，他们就不知道什么是空闲的滋味。只有当雪化了，这个Elm运动道的清理团队才有休息的时间。每晚，他们都要铺路、平整这44公里长的雪道，以便冬季运动爱好者们第二天可以在陡坡上滑行。

这5名先生凌晨3点就开始工作了。如果预测有降雪，他们就要在这个时辰工作；如果保持干燥，他们就可以在雪道关闭后当晚18点立即开始。“让雪道有5-6个小时的自我恢复时间，雪道会变得更好，”这位富有经验的雪道工作者Werner Freitag说，“这样雪可以慢慢沉淀，更容易驾驭。”精准的天气预报对他们来说非常重要。



在陡峭的山坡上上下下

Freitag热爱他的工作。他喜欢那种静寂，那种在大自然里孤独的感觉。要驾驶这个铲雪的“大家伙”在陡峭的山上上上下下，是需要技巧和高度的注意力的。他对这片区域了如指掌：“我必须非常熟悉地形，因为有时视线极差，即使打开超强的探照灯，也看不到下一个电线杆。”



雪季结束后，先生们就要转战建筑工地了。是不是要先放个假呢？他毫不犹豫地说：“是啊，一个真正的、愉快的长周末是要有的，在建筑工地召唤我们之前。”

