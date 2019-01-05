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滑雪季 完美雪道“诞生”在漫漫长夜

Vier Pistenbullis nebeneinander in Garagen die erleuchtet sind.

从车库开出来4台大型的雪道铲雪车。一台带卷扬机的雪道铲雪车价值50万瑞郎。

Fünf Männer in dicker Winterbekleidung stehen in der Garage

开个小会：谁准备哪条雪道，有没有危险？有没有暴风或者降水的预报？

Dichter Schneefall vie Pistenfahrzeuge fahren in verschiedene Richtungen.

车辆开往不同的方向。

Ein rotes Pistenfahrzeug am Berg

斜坡很陡峭，因此要配置安全装置。

Die Halterung an der die Fahrzeuge gesichert sind. Nahaufnahme

铲雪车的卷扬机上拴着一根钢索，另一端靠钩子固定在山崖上。

Nacht, der Pistenbulli erleuchtet den Schnee

完全的孤寂和静默，只有马达的轰鸣声。

Ein einsamer Skiliftmast in bläulichem Dämmerlicht

曙光初现。

Talfahrt des Pistebulli, im Hintergrund geht die Sonne auf.

最后一趟，不用拴铁索了，车子驶向山中腰的车站。

Werner Freitag am Steuer

Werner Freitag注意力高度集中地沿着山谷驾驶着巨型车辆穿过浓雾。

Nahaufnahme durch Fensterscheibe auf den Schneerechen

雪铲有5.5米宽。

Schneekanonen im Nebel

因为有足够的雪，这些雪炮就暂时不用了。

Mitten auf der Piste redet der Pistenbullifahrer mit einem Mann

和饭店老板聊两句，他在凌晨时分借由雪道雪橇运送食品。

Nahaufnahme des Tankstozen

雪道铲雪车投入使用一天，就要花费1-1.5万瑞郎。这其中包括工资、燃料费和折旧费用。

Wieder in der Garage parkiert, Türe steht halbpffen

工作了将近6个小时之后，车辆开回了车库。

Die Männer im Kreis am gedeckten Früstückstisch

先生们已经饿极了，吃上一顿丰盛的早餐。

Reportage über einen Pstenpräparierer in der Nacht

他们在雪道上度过了一夜又一夜。Werner Freitag和他的同事们在格拉鲁斯州的Elm滑雪场里，为陡坡雪道、雪橇道和远足道做准备。

只要还是雪季，他们就不知道什么是空闲的滋味。只有当雪化了，这个Elm运动道的清理团队才有休息的时间。每晚，他们都要铺路、平整这44公里长的雪道，以便冬季运动爱好者们第二天可以在陡坡上滑行。

瑞士滑雪小圣地Elm “我们是幸运的，这里是一个雪洞！”

Bruno Landolt管理着瑞士格拉鲁斯州Elm的运动道已有16年。Elm是一个小小的滑雪场，它有40公里长的陡坡雪道，4公里长的雪橇道，还有一个儿童活动场。 swissinfo.ch：Elm是一个相对简朴的滑雪场，它如何在激烈的竞争中保持不败呢？ Bruno ...

这5名先生凌晨3点就开始工作了。如果预测有降雪，他们就要在这个时辰工作；如果保持干燥，他们就可以在雪道关闭后当晚18点立即开始。“让雪道有5-6个小时的自我恢复时间，雪道会变得更好，”这位富有经验的雪道工作者Werner Freitag说，“这样雪可以慢慢沉淀，更容易驾驭。”精准的天气预报对他们来说非常重要。

在陡峭的山坡上上下下

Freitag热爱他的工作。他喜欢那种静寂，那种在大自然里孤独的感觉。要驾驶这个铲雪的“大家伙”在陡峭的山上上上下下，是需要技巧和高度的注意力的。他对这片区域了如指掌：“我必须非常熟悉地形，因为有时视线极差，即使打开超强的探照灯，也看不到下一个电线杆。”

雪季结束后，先生们就要转战建筑工地了。是不是要先放个假呢？他毫不犹豫地说：“是啊，一个真正的、愉快的长周末是要有的，在建筑工地召唤我们之前。”

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