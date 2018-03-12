此内容发布于2018年3月12日 上午5:30 最后更新 - 2018年3月12日 -05:30

每20年才在瑞士城市沃韦(Vevey)举办一次的“酿酒师节”(俗称“沃韦葡萄酒节”，Fête des Vignerons)算得上绝无仅有的葡萄酒酿造师的节日，如今它正在寻觅一名独唱歌手，来引领2019年度节日的某些庆祝活动。

这位男高音将演唱阿尔卑斯牧人的《排排奶牛之歌》(Ranz des vaches。译注：牧人呼唤奶牛时，奶牛会一排排前来，故而得名)，这是为期三周的节日的一个重头戏。为该节日挑选出的独唱者往往会成为名人。

1797年开始举办的“酿酒师节”起初只有一个庆典，现在则包括了15项活动，这个节日还于2016年被收录进非物质文化遗产名录(英)外部链接。为了2019年度节日，组织者计划将在沃韦中心的市场广场上搭建一个可容纳2万坐席的露天场馆，观众同时能欣赏到日内瓦湖和阿尔卑斯山脉。

整个庆典将调用数千演员、千名歌手及其他表演人员，他们多来自沃韦和附近的弗里堡州(Fribourg)。预计每天约有2.5万人次观众前来观看表演或感受节日气氛。

节日的举办旨在培养社区精神、协助保持本地区的艺术生活，以及在葡萄种植能手中推广知识经验的同时，提供一种文化延续感。根据节日官方网站(法、英、德)外部链接，1999年上届节日的组织成本为5400万瑞郎(约合3.62亿元人民币)，营利为415万瑞郎(约合2778万元人民币)。



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