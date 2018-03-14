此内容发布于2018年3月14日 上午10:00 最后更新 - 2018年3月14日 -10:00

近日，得益于一项全新的测试方法，瑞士警方能更精准地筛查出那些刚刚吸食了违禁药物的“瘾君子”。这项检测法凭借其结果准确可靠且成本低廉，迅速成为瑞士警方判断某位公民持有或消费的究竟是合法的工业大麻(即四氢大麻酚含量低于1%的大麻)还是违禁大麻品种的便捷利器。 (瑞士法语广播电视台RTS/瑞士资讯swissinfo.ch)



自2011年修订后的《瑞士联邦毒品法》正式生效，允许成年人购买并消费具有致幻作用的活性成分-四氢大麻酚(THC)含量低于1%的大麻之后，合法大麻现已成为瑞士的一项蒸蒸日上的兴隆买卖。四氢大麻酚也由此与另一种会给人带来愉悦、抗焦虑、致幻感的活性物质大麻二酚(CBD)一道，越来越多地被用于化妆品、饮料等大麻相关产品生产线上。



依据2013年出台的瑞士相关法律规定，年逾18岁的瑞士居民一旦被查出持有或消费分量10克以下的非法品种的大麻，会相应受到罚金100瑞郎的惩处，而该违法行为并不会留下任何个人犯罪记录。这也意味着，针对这一罪行的惩罚条例与简单的交通违章罪无异。



2008年，瑞士选民在全民公投中对“大麻合法化”的提案予以否决。与此同时，他们也借助手中的选票，通过了一项新的涉及麻醉品和精神药物的法案(多语)外部链接。该法案允许在控制与限制的前提下，将大麻用于医药治疗，而此前，大麻仅获准用于研究之途。

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