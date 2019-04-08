此内容发布于2019年4月8日 上午9:30

在2019年度QS世界大学综合排名榜上，瑞士有4所高校跻身top10，洛桑联邦理工学院(EPFL)就是其中之一。这座世界顶尖级理工学院今年建校整整50周年。半个世纪里，它实现了众多科学突破，其中不乏具有世界影响力的发现。



洛桑联邦理工学院50周年庆祝计划贯穿全年。大部分面向大众的活动将于秋季举行，其中包括：9月14-15日的校园开放日和10月18日的“科学开放日”(open science)活动。



新校标

新校标的推出象征着校庆庆典活动的启动。简洁但不失设计感的四个红色字母“EPFL”(Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne)成为洛桑联邦理工学院新的视觉标识。红色，不言而喻象征着瑞士。



“我们想树立‘年轻瑞士学教育机构’的形象：活力充沛、富有开拓性、专长于科技，具有国际影响力。就像一家正在‘步入成年’、快速发展的初创企业。” 校长Martin Vetterli比喻道。

悠久历史

1853年，洛桑专业学校(洛桑联邦理工学院的雏形)初初成立时只有11名学生。对这座未来瑞士顶尖学府来说，1969年是决定命运的一年：这一年，它正式变身为由联邦直接投入资金的“国家级”理工学院。这是继苏黎世联邦理工1968年成立之后，瑞士拥有的第二家同类院校。

50年来，洛桑联邦理工学院校舍不断扩大，教学领域一直拓宽，在校生数量实现10倍增长，不仅在日内瓦、弗里堡、纳沙泰尔和瓦莱州陆续设立分校，还在世界范围内树立起广泛影响力。

累累成果

洛桑联邦理工学院历年稳居全球高校排行前25位。而它极具科技和商业价值的科学发现也不胜枚举，比如：

20世纪70年代后期由Jean-Daniel Nicoud实验室开发的电脑鼠标。从一开始，该产品就以结合了人体工程学的设计而见长。这一发明促成了罗技(Logitech)公司的创建，该公司目前在全球拥有9千名员工。

由沃州人Reymond Clavel于1985年发明的Delta机器人。这种机器人如今已成为行业标准， 被广泛运用于pralinés巧克力的包装流水线上。

2003年由Martin Odersky开发的计算机编程语言Scala。它目前被Twitter、苹果、多家媒体(卫报，纽约时报，赫芬顿邮报)、LinkedIn、瑞银集团、爱彼迎和Zalando等企业系统所采用。

瑞士资讯swissinfo.ch及通讯社s/OP

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