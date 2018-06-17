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瑞士广播电视集团国际服务机构 360°体验瑞士资讯swissinfo.ch

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从阿尔卑斯山峰到瑞士联邦大厦的会议厅，再到瑞士狂欢节期间各大城市的大街小巷，通过这个360°视频，您可以亲临瑞士资讯swisisnfo.ch，这个国际服务机构，并全方位体验我们报道的各类话题。(瑞士资讯swissinfo.ch/concept360)

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