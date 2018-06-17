瑞士广播电视集团国际服务机构 360°体验瑞士资讯swissinfo.ch 经济 文化 社会 ... 打印 评论 其他5种语言 其他5种语言 其他5种语言 (de) Erleben Sie swissinfo.ch in 360 Grad (en) Experience swissinfo.ch in 360 degrees (fr) Découvrez swissinfo.ch à 360 degrés (ja) スイスインフォと一緒にスイスを３６０度動画で (ru) Иновещание Швейцарии swissinfo.ch в формате 360° 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E7%91%9E%E5%A3%AB%E5%B9%BF%E6%92%AD%E7%94%B5%E8%A7%86%E9%9B%86%E5%9B%A2%E5%9B%BD%E9%99%85%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%9C%BA%E6%9E%84_360-%E4%BD%93%E9%AA%8C%E7%91%9E%E5%A3%AB%E8%B5%84%E8%AE%AFswissinfo-ch/44057208" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2018年6月17日 下午5:00最后更新 - 2018年6月17日 -17:00 从阿尔卑斯山峰到瑞士联邦大厦的会议厅，再到瑞士狂欢节期间各大城市的大街小巷，通过这个360°视频，您可以亲临瑞士资讯swisisnfo.ch，这个国际服务机构，并全方位体验我们报道的各类话题。(瑞士资讯swissinfo.ch/concept360) Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体