此内容发布于2018年6月17日 下午5:00 最后更新 - 2018年6月17日 -17:00

从阿尔卑斯山峰到瑞士联邦大厦的会议厅，再到瑞士狂欢节期间各大城市的大街小巷，通过这个360°视频，您可以亲临瑞士资讯swisisnfo.ch，这个国际服务机构，并全方位体验我们报道的各类话题。(瑞士资讯swissinfo.ch/concept360)

Neuer Inhalt Horizontal Line