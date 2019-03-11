2019日内瓦车展：新科技不忘老经典

第89届日内瓦国际车展于3月7日拉开序幕，联邦委员Ignazio Cassis在开幕式上强调了与欧洲就瑞士工业达成的双边协议的重要性。



瑞士虽然没有自己的汽车工业，但大约有2万家与汽车行业相关的企业，拥有超过22万名员工，年销售额约为120亿瑞郎。



电动汽车



气候变迁时代，汽车与碳排放总是紧密相连的。因此汽车工业对替代燃料的需求也在迅速增加，应对气候变迁的力度在车展上也能感受到。在今年的日内瓦国际车展上，制造商们也在推出越来越多的电动车。



比如，奔驰首次在瑞士展出其E-SUV，其中计划年底推向市场的EQC目前已经售罄。



虽然如此，传统燃油汽车在不久的将来仍将占多数，瑞士政府为鼓励更多人购买电动汽车，已决定投入资金在全国范围内的高速公路网服务区安装更多充电桩，将目前2%电动汽车和4%混合动力汽车份额在未来数年提高到15%-20%。



没有车模的车展



20世纪50年代，性自由思潮一度吹向汽车展，性感女郎与汽车在一起，仿佛是在暗示：当男人拥有一辆豪车，就会有美女想坐上副驾驶。但是今天那个香车美女时代已经不复存在。



已经有114年历史的日内瓦国际车展2018年宣布取消了车模。从此汽车又回到车展的主角。今天的日内瓦车展，虽然没有了车模，但各种黑科技却层出不穷，剪刀门、大马力、无线充电、超级巡航等，以及各种叫不出名字的超级跑车，让车迷们过足了瘾，每年有多少人在这里实现了自己的汽车梦。



70万访客和怀旧汽车



今年的车展主办方预计，为期10天的展览将吸引65万-70万参观者，其中一半来自国外。今年参展展出约100个汽车品牌的超过900种车型，其中150种是世界或欧洲首发。



展览重点是新技术(智能汽车)，互动、替代能源发动机以及其机动性。但是，曾经塑造日内瓦车展的传统和声誉的经典和怀旧汽车，今年并没有被人们遗忘。车展上，数家大品牌带来了新科技武装的上世纪的古典美的车型，令车迷驻足过瘾。



本届日内瓦国际车展(多语)外部链接将持续到3月17日。

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