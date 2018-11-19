此内容发布于2018年11月19日 下午1:30 最后更新 - 2018年11月19日 -13:30

高珀富斯(Greubel Forsey，英)外部链接位于瑞士城市拉绍德封(La Chaux-de-Fonds)，是一家专业设计和生产高档手表的公司。瑞士电视台RTS最近获得了深入采访这家公司的难得契机。公司联合创始人斯蒂芬·富斯(Stephen Forsey)解释了他们所制作的腕表的工艺究竟复杂在哪里。

他们制作的手表通常拥有多个陀飞轮和倾斜摆轮，因此售价尤其昂贵。该公司拥有一百多名员工，其中大多数隶属于手工工序部门。当然，所有这些对细节的关注，在这些高级制表的售价上均有所体现。2015年推出的24秒陀飞轮腕表(Tourbillon 24 Secondes Vision)的价格低于30万瑞郎，而本报道中的腕表价格则超过了100万瑞郎。

经过多年的产品开发，在2004年举办的巴塞尔国际钟表珠宝展(BaselWorld)外部链接上，罗伯特·高珀(Robert Greubel)和斯蒂芬·富斯(Stephen Forsey)推出了他们的第一款腕表-30°双体陀飞轮(DT30°)，就此打造了自己的品牌“高珀富斯”。 2011年，在力洛克钟表博物馆(Le Locle Museum of Horology，多语)外部链接国际计时大赛中，高珀富斯的一款采用了双体陀飞轮技术的腕表取得了业界所有制表商梦寐以求的胜利。

(瑞士电视台RTS/瑞士资讯swissinfo.ch)



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