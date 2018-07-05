作者： 樊桦

在人们的印象里，瑞士虽然国富民丰，但是矿产资源并不丰富。然而，18世纪到20世纪的近300年间，瑞士西部出产了大量的沥青，欧洲各国、美国、墨西哥、巴西、新西兰的广场和大道上都铺上了出产于瑞士的沥青。 ...