瑞士曾是沥青出产大国 特拉费天然沥青矿历史镜头 经济 环保 ... 打印 评论 特拉费沥青矿入口 工人们将矿石装满矿车 矿工们只有午饭时才能聚在一起，在矿中用餐 重新熔铸后的六角形的沥青矿石，被运往世界各地。 今天，煮火腿的沥青池和金属笼 瑞士曾是沥青出产大国 此内容发布于2018年7月5日 上午9:00最后更新 - 2018年7月5日 -09:00 历史上特拉费天然沥青矿矿工们的生活图片。(图：gout-region.ch) 沥青矿床 瑞士也曾靠卖资源过日子？ 作者： 樊桦 在人们的印象里，瑞士虽然国富民丰，但是矿产资源并不丰富。然而，18世纪到20世纪的近300年间，瑞士西部出产了大量的沥青，欧洲各国、美国、墨西哥、巴西、新西兰的广场和大道上都铺上了出产于瑞士的沥青。 ... 社会 文化 经济 环保 Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体