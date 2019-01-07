此内容发布于2019年1月7日 上午9:30

瑞士各地流光溢彩、霓虹璀璨的灯光秀，堪称最不容错过的冬季游览胜地。



自2013年以来，坐落于瑞士东南部滑雪度假胜地的伦策海德“魔幻森林”灯光秀(Magic Forest Lenzerheide，德)外部链接的创始人每逢冬季时分便将灯具照明设备、珍馐佳肴以及袅袅钟鼓之音结合于一体，从而让访客在清冷的寒夜获得一番全新而丰富的现场多感官体验。而回溯最近于当地举办的数波灯光秀，仅在短短两周内就吸引了4.5万名访客驻足观赏。



对于来自世界各地远赴瑞士寻觅打卡胜地的游客而言，“日内瓦灯光节”庆典(Geneva Lux Festival，法、英外部链接，将于2019年1月13日落幕)的吸引力丝毫不逊色于其举办第地-闻名遐迩的国际名都日内瓦市。在本年度的日内瓦灯光节上，主办方向公众呈现了25件光彩夺目、精彩纷呈的灯光作品，无疑为一饱眼福的现场观众们提供了一方重新探寻日内瓦城市之美的幻象之境。

温泉名镇巴德拉格斯(Bad Ragaz)的灯光秀始于2017年，与其他地区相比，当地灯光秀持续时间较长，足足长达6个月。最初在小镇背面塔米纳峡谷(Tamina gorge)处举办的灯光秀，今年的规模已拓展到了镇子上。



“拉格斯灯光秀”(Light Ragaz，德、英)外部链接盛典最初的举办地仅限于塔米娜峡谷，但从今年开始，它的场地已延伸扩大到拉格斯镇上。鉴于近年来这一昔日以疗养及养生而远近闻名的小镇游客接待量逐年缩水，“拉格斯灯光秀”的主办方相信，该文化庆典有助于改善本镇旧日定位和形象，并能吸引更多的游客造访此地。

(瑞士电视台RTS，瑞士资讯swissinfo.ch)



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