Hitparade der beliebtesten Hunderassen der Schweiz

此内容发布于2018年11月20日 上午10:00 最后更新 - 2018年11月20日 -10:00

什么是瑞士最受欢迎的狗类品种？答案既不是伯尔尼山犬，也不是圣伯纳犬，这两种瑞士土生土长的长毛大狗如今可不吃香。瑞士人喜欢的是吉娃娃和波隆卡比熊犬等身材娇小的社交媒体宠儿。

高大长毛的拉布拉多犬曾长年占据排行榜头名位置，但在2018年，它被一种差别不能再大的狗-吉娃娃-挤下了宝座。

根据瑞士宠物数据库Amicus (多语)外部链接，原产墨西哥、手袋大小身材、长有一对蝙蝠耳的吉娃娃是瑞士最常见的狗类品种，本国登记在册的551’412只宠物狗中，有24’793只都是吉娃娃。挤进排行榜前12名的唯一瑞士国产狗是伯尔尼山犬，以7228只的数量排名第九。

好养又粘人

据《周日报》(Sonntagszeitung)报道(德)外部链接，小狗如今深得民心。波隆卡比熊犬可谓2018年受欢迎度上窜的明星狗之一，如今排名第12，它的名字Bolonka Zwetna译自俄语，意为“腿上的彩色狗”。自从乔治王子从他的父母-剑桥公爵与夫人-那里收到一只波隆卡比熊犬作为三岁生日礼物，这种毛茸茸的小狗便蜚声国际。

2008年只有一只波隆卡登记在册，而十年后已有5050只活跃在瑞士。报导说，这种狗越来越受欢迎，是因为它个头小又好养，也爱动爱玩。更妙的是，它不容易掉毛、喜欢主人关心，还爱“小狗依人”，令它深受大家庭和过敏症候群的喜爱。一只拥有血统记录文件的纯种波隆卡的价格在2000-2500瑞郎之间(约合13’950- 17’440元人民币)。

瑞士的吉娃娃数量几乎是波隆卡比熊犬的五倍，但吉娃娃却经常被主人遗弃到宠物收容所。实际上，没有其他任何一种狗那么容易遭人遗弃。

另一大区别则是，虽然社交媒体影响者或明星常爱带着这两种小狗，但很少能见到身着狗时装或浮华饰物的波隆卡。一位狗狗主人解释说，波隆卡可能会穿雨衣，但也就仅此而已了。



(全部图片来自：Keystone-ATS及AFP)

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