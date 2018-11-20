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瑞士狗狗排行榜 瑞士汪星人：依人小狗打败爱国主义

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chihuahua dog with glasses

第1名：吉娃娃犬(Chihuahua)

Labrador Lawinen hund

第2名：拉布拉多犬(Labrador)

Yorkshire Terrier

第3名：约克夏㹴(Yorkshire Terrier)

Jack Russel Terrier

第4名：杰克罗素㹴 (Jack Russell Terrier)

Golden Retriever

第5名：金毛寻回犬(Golden Retriever)

Border Collie

第6名：边境牧羊犬(Border Collie)

Französische Bulldogge

第7名：法国斗牛犬(French Bulldog)

Deutscher Schäfer

第8名：德国牧羊犬(German Shepherd)

Berner Sennenhund

第9名：伯尔尼山犬(Bernese Mountain Dog)

Malteser Hund

第10名：马尔济斯犬(Maltese) 

Mops rennt

第11名：巴哥犬(Pug)

Bolonka Zwetna

第12名：波隆卡比熊犬(Bolonka Zwetna/Tsvetnaya Bolonka) 

Hitparade der beliebtesten Hunderassen der Schweiz

什么是瑞士最受欢迎的狗类品种？答案既不是伯尔尼山犬，也不是圣伯纳犬，这两种瑞士土生土长的长毛大狗如今可不吃香。瑞士人喜欢的是吉娃娃和波隆卡比熊犬等身材娇小的社交媒体宠儿。

高大长毛的拉布拉多犬曾长年占据排行榜头名位置，但在2018年，它被一种差别不能再大的狗-吉娃娃-挤下了宝座。

根据瑞士宠物数据库Amicus (多语)外部链接，原产墨西哥、手袋大小身材、长有一对蝙蝠耳的吉娃娃是瑞士最常见的狗类品种，本国登记在册的551’412只宠物狗中，有24’793只都是吉娃娃。挤进排行榜前12名的唯一瑞士国产狗是伯尔尼山犬，以7228只的数量排名第九。

好养又粘人

据《周日报》(Sonntagszeitung)报道(德)外部链接，小狗如今深得民心。波隆卡比熊犬可谓2018年受欢迎度上窜的明星狗之一，如今排名第12，它的名字Bolonka Zwetna译自俄语，意为“腿上的彩色狗”。自从乔治王子从他的父母-剑桥公爵与夫人-那里收到一只波隆卡比熊犬作为三岁生日礼物，这种毛茸茸的小狗便蜚声国际。

2008年只有一只波隆卡登记在册，而十年后已有5050只活跃在瑞士。报导说，这种狗越来越受欢迎，是因为它个头小又好养，也爱动爱玩。更妙的是，它不容易掉毛、喜欢主人关心，还爱“小狗依人”，令它深受大家庭和过敏症候群的喜爱。一只拥有血统记录文件的纯种波隆卡的价格在2000-2500瑞郎之间(约合13’950- 17’440元人民币)。

瑞士的吉娃娃数量几乎是波隆卡比熊犬的五倍，但吉娃娃却经常被主人遗弃到宠物收容所。实际上，没有其他任何一种狗那么容易遭人遗弃。

另一大区别则是，虽然社交媒体影响者或明星常爱带着这两种小狗，但很少能见到身着狗时装或浮华饰物的波隆卡。一位狗狗主人解释说，波隆卡可能会穿雨衣，但也就仅此而已了。

(全部图片来自：Keystone-ATS及AFP)

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