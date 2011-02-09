瑞士的水电站 经济 ... 打印 评论 另外1种语言 另外1种语言 另外1种语言 (de) Energieorte Griessee大坝(瓦莱州) 大迪克桑斯水坝(Grande Dixence)的管道(瓦莱州) 努弗嫩(Nufenen)的电缆(瓦莱/提契诺州) 因纳特基兴(Innertkirchen)的变压站(伯尔尼州) Zervreila大坝(格劳宾登州) 木尔博格(Mühleberg)的水力发电站(伯尔尼州) Oelberg发电站(弗里堡州) Albbruck-Dogern水库(瑞德边境莱茵河水电站) 阿尔比格纳(Albigna)大坝(格劳宾登州) Zervreila发电站(格劳宾登州) Albanatscha地下变压站(格劳宾登州) Birsfelden水力发电站(巴塞尔乡村半州) 此内容发布于2011年2月9日 上午10:00最后更新 - 2011年2月9日 -10:00 瑞士的水力发电设施使用到许多不同的建筑形式。水力发电量约占瑞士电力的60%。克里斯蒂安·海尔姆勒(Christian Helmle)用相机纪录下全国水电设施的各种建筑风格。 链接 Christian Helmle (德) Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技