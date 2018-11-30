圣诞-降临节日历 作者： 瑞士资讯Swissinfo-图片编辑 文化 ... 打印 评论 其他9种语言 其他9种语言 其他9种语言 (ar) تقويم زمن الميلاد أو "روزنامة الأدفنت" (de) Swissinfo-Adventskalender (en) 24 days of Swiss-mas (es) Calendario de Adviento (fr) Le calendrier de l’Avent de swissinfo (it) Calendario dell'Avvento (ja) スイスインフォのアドベントカレンダー (pt) Calendário do Advento (ru) Рождественский календарь Swissinfo Christian Merz / KEYSTONE 12月1日– 弗里堡尼古拉节每年12月的第一个星期六，圣尼古拉(Sankt Nikolaus)(德)外部链接就骑着毛驴穿过弗里堡老城，向大教堂前行。一路上，他发给孩子们胡椒蜂蜜饼。到了主教堂，圣尼古拉斯登上阳台，用德语和法语发表演讲，演讲有时是具有讽刺性的。圣尼古拉节在弗里堡源远流长，这可能是因为圣尼古拉是弗里堡守护神的缘故。 瑞士资讯swissinfo-降临节日历圣诞节的脚步渐渐临近了！今年瑞士资讯swissinfo.ch为您精心设计了一个降临节日历(Advent calendar)。2018年12月1日，日历中的第一扇小门将为您打开，截止12月24日平安夜，其余的小门也将陆续一扇扇开启。在日历的每扇小门后面您都藏着一个关于瑞士冬季和圣诞节前夕的传统小故事。降临节日历是基督教习俗，起源于19世纪的德语国家。其目的是让孩子们知道距离圣诞夜所剩的天数，增强他们对圣诞节的期盼。迄今为止，这个日历已在全世界范围内广为流传。降临节日历在瑞士非常受欢迎，尤其对有孩子的家庭。这种日历要么是自己制作然赠送给别人；要么在零售商那里购买。日历的每扇小门后面大多藏着巧克力或小图片。 Scroller Adventskalender Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体