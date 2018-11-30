



瑞士资讯swissinfo-降临节日历

圣诞节的脚步渐渐临近了！今年瑞士资讯swissinfo.ch为您精心设计了一个降临节日历(Advent calendar)。2018年12月1日，日历中的第一扇小门将为您打开，截止12月24日平安夜，其余的小门也将陆续一扇扇开启。在日历的每扇小门后面您都藏着一个关于瑞士冬季和圣诞节前夕的传统小故事。

降临节日历是基督教习俗，起源于19世纪的德语国家。其目的是让孩子们知道距离圣诞夜所剩的天数，增强他们对圣诞节的期盼。迄今为止，这个日历已在全世界范围内广为流传。

降临节日历在瑞士非常受欢迎，尤其对有孩子的家庭。这种日历要么是自己制作然赠送给别人；要么在零售商那里购买。日历的每扇小门后面大多藏着巧克力或小图片。