比赛结束后回到营地，完赛选手们和后勤人员共同兴高采烈地庆祝。

身穿带有瑞士国旗标识的车手沃西尔·雷米(Vauthier Rémy)和他的法国领航。

瑞士车手参加新疆环塔拉力赛

此内容发布于2018年7月1日 上午9:00 最后更新 - 2018年7月1日 -09:00

2018年度环塔拉力赛于6月初在中国新疆塔克拉玛干沙漠中拉开战幕。比赛中，听赛车呼啸，望沙尘滚滚，忽在车队中看到一位身穿印有瑞士国旗赛服的选手，他就是此次拉力赛中唯一来自瑞士的汽车组车手沃西尔·雷米(Vauthier Rémy)。这也令出生于新疆、生活于瑞士的特邀摄影师分外激动。



作为建筑设计师的瑞士人沃西尔雷米和其它国家选手不同的是，他参加环塔拉力赛外部链接的目的不是为了挣钱，他甚至是环塔拉力赛外籍军团中第一个来这里花钱的外国人，雷米自己支付整个参赛的费用。



环塔拉力赛相关数据：

环塔拉力赛自2005年来每年在中国新疆举行。新疆是中国领土面积最大的省，相当于40个瑞士的国土面积(中国的国土面积相当于232个瑞士)。

2018年的环塔拉力赛于6月2日从乌鲁木齐市发车，为期13天，全程5000公里。

来自中国的44支车队的106辆赛车及197位车手参赛。汽车组90辆，瑞士人和他的领航法国人组合共4位外国人参赛。 信息框结尾

雷米说，他之所以参加环塔拉力赛，是因为沙漠和起伏不断的山丘是他的最爱。尤其特别的是，在这些独特的地理环境中存在着不同的文化和自然风光。延绵起伏的沙丘，没有任何植被，没有石块，造型完美、纯净，就如同大自然交响乐。和阿尔卑斯山脉的起伏韵律一样完美，唯一的区别是这里是沙，广阔无边，延绵无尽。



通常情况下，雷米根本不会在比赛中放慢速度，但是这一次，这样的情形的的确确发生在他的赛程中：“我不得不在比赛中降低行驶速度，惊异于这沙漠风光的壮美，太美了 ，美得无言以对。环塔拉力赛满足了我所有的愿望。”雷米说。



不幸的是，雷米在今年第四赛段比赛过程中，由于赛车未能避开暗藏在戈壁路面的沟壑，在沙漠中侧翻数周，致使赛车无法正常驾驶。沃西尔雷米和他的法国领航员让布鲁希商量后，决定不发出救援求助，自己坚持将赛车驶向终点。因此他们也就未能在规定时间内完成比赛，导致总赛段被罚时100小时，他的成绩也因此从可能的前十名滑落到最终的顺利完赛。车队的后勤保障人员不禁纷纷为这个瑞士小伙子扼腕叹息。



来一起看看2018年度环塔拉力赛车手们的风姿，以及瑞士选手127号赛车沃西尔·雷米的雄姿。

图/文：瑞士华人摄影师张红霞，编辑：邵大海



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