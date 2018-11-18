此内容发布于2018年11月18日 上午10:00 最后更新 - 2018年11月18日 -10:00

辦理瑞士簽證是件非常麻煩的事情，從準備資料，到拿到簽證需要數週甚至一個多月的時間。然而許多人通常還不知道需要準備哪些資料，令這個過程更加繁瑣。

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