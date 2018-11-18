瑞士 - 申根簽證 台灣學生如何辦理瑞士簽證 作者： 末羊子 闲暇 教育 ... 打印 评论 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E7%91%9E%E5%A3%AB---%E7%94%B3%E6%A0%B9%E7%B0%BD%E8%AD%89_%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%AD%B8%E7%94%9F%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%BE%A6%E7%90%86%E7%91%9E%E5%A3%AB%E7%B0%BD%E8%AD%89/44525978" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2018年11月18日 上午10:00最后更新 - 2018年11月18日 -10:00 辦理瑞士簽證是件非常麻煩的事情，從準備資料，到拿到簽證需要數週甚至一個多月的時間。然而許多人通常還不知道需要準備哪些資料，令這個過程更加繁瑣。這裡末羊子用動畫的形式，三分鐘讓你搞明白台灣學生辦理瑞士簽證所需的所有資料和手續。末羊子在youtube的視頻請點擊這裡外部链接。 最省钱、最简单的瑞士交通方式 瑞士交通介绍 - 给新手的攻略 作者： 末羊子 怎样才是在瑞士最省钱、最简单的交通方式？Swiss Pass怎么用？这里我们的网友末羊子用动画的形式给你做了一个详细的介绍。 ... 经济 闲暇 Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体