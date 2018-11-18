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瑞士 - 申根簽證 台灣學生如何辦理瑞士簽證

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辦理瑞士簽證是件非常麻煩的事情，從準備資料，到拿到簽證需要數週甚至一個多月的時間。然而許多人通常還不知道需要準備哪些資料，令這個過程更加繁瑣。

這裡末羊子用動畫的形式，三分鐘讓你搞明白台灣學生辦理瑞士簽證所需的所有資料和手續。

末羊子在youtube的視頻請點擊這裡外部链接

最省钱、最简单的瑞士交通方式 瑞士交通介绍 - 给新手的攻略

怎样才是在瑞士最省钱、最简单的交通方式？Swiss Pass怎么用？这里我们的网友末羊子用动画的形式给你做了一个详细的介绍。 ...

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