打印 其他2种语言 其他2种语言 其他2种语言 日语 (ja)燃え尽き症候群 「私はわっと泣き出した」 葡萄牙语 (pt)Vivenciar um burnout 真人真事 过劳(burnout)经历 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E7%9C%9F%E4%BA%BA%E7%9C%9F%E4%BA%8B_%E8%BF%87%E5%8A%B3-burnout-%E7%BB%8F%E5%8E%86/45030628" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2019年6月17日 上午9:00 最后更新 - 2019年6月17日 -09:00 安妮是一家大型百货公司的销售人员，管理着数个部门，过劳问题渐渐显现。 由于换了一位分管领导，她在没有额外支持的情况下，需要达到很高的销售目标，于是压力骤增。年底时，她估计自己加班超过300小时。她开始出现失眠，发现自己尽管工作更努力，但效率却更低。最终她崩溃了，意识到自己有过劳症状。 标签 工作 Neuer Inhalt Horizontal Line Instagram 关注我们 Instagram subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体