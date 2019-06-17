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瑞士职场

真人真事 过劳(burnout)经历

安妮是一家大型百货公司的销售人员，管理着数个部门，过劳问题渐渐显现。

由于换了一位分管领导，她在没有额外支持的情况下，需要达到很高的销售目标，于是压力骤增。年底时，她估计自己加班超过300小时。

她开始出现失眠，发现自己尽管工作更努力，但效率却更低。最终她崩溃了，意识到自己有过劳症状。

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