胜利的微笑，最后这位56岁的提契诺州人当选为瑞士第117位联邦委员，现在可以着手工作了！

Isabelle Moret落选后，向胜利者表示衷心的祝贺。

自由民主党FDP主席Petra Gössi的一票也已投出。

他的沃州女竞争对手Isabelle Moret也投出了一票。

伊格纳西奥·卡西斯也投出了自己的一票。

大选前夜在美景宫酒店中的一切都很平静，没有酝酿爆炸性候选人，也没有秘密计划。

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此内容发布于2017年9月20日 下午3:47 最后更新 - 2017年9月20日 -15:47

瑞士的联邦委员大选可是一件全国瞩目的大事，按照传统，前一天晚上在伯尔尼市中心的一个酒吧里就开始了大选前的操作，这里曾经秘密安排过“爆炸性候选人”的入围。而今年伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)当选瑞士第117位联邦委员的整个过程不仅毫无悬念，而且选举进程也非常迅速。



按照惯例，在大选前一天的夜里，政治家和记者们就聚集在联邦大厦旁边的豪华酒店美景宫(Bellevue Palace)的酒吧里等待，这里会谈论到联盟，会进行大选前最后的采访，有时候这里还会酝酿出意想不到的“爆炸性候选人”参选计划。



然而这次没有意外：2017年9月20日的联邦委员大选，只进行了两轮投票就选出了意料之中的联邦委员。



瑞士成立联邦以来的第117位联邦委员名叫伊格纳西奥·卡西斯，是一位来自意大利语区的医生，在大选当日的第二轮选举中获得125票的多数票而当选，这是提契诺州多年后又一次有了自己的联邦委员。



为填补10月底即将卸任的联邦委员迪迪尔·布尔克哈尔德(Didier Burkhalter)的空缺，自由民主党FDP共选派了三位候选人，卡西斯最强有力的竞争对手是受中左派党派支持的日内瓦选手Pierre Maudet，另一位沃州的女候选人Isabelle Moret的选票悬殊很大。

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