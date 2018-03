1935年苏黎世儿童医院的婴儿病房。(Creative commons / Baugeschichtliches Archiv) 埃利奥诺尔·克拉默(1844年-1866年),儿童医院的名义赞助人。(Archiv Kinderspital) 医院二楼的儿童病房。拍摄日期不详。(Creative commons / Baugeschichtliches Archiv) 1935年时的医院洗衣房。(Creative commons / Baugeschichtliches Archiv)

1935年在护士的护理下,年轻患者在医院五楼露台享受美好的天气。(Creative commons/Baugeschichtliches Archiv)

并非儿童们最喜欢的病房:1939年时苏黎世儿童医院里的牙科。(Creative commons / Baugeschichtliches Archiv) 1906年主楼二楼的儿科病房。(Archiv Kinderspital) 1935年时的医院病理实验室。(Creative commons / Baugeschichtliches Archiv) 接待护士接收新来的患者。家长和孩子在等医生。(Archiv Kinderspital) 医院扩建建筑里的礼堂。(Creative commons / Baugeschichtliches Archiv)

1920年时的苏黎世儿童医院。(Archiv Kinderspital)

