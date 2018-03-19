接待护士接收新来的患者。家长和孩子在等医生。(Archiv Kinderspital)

并非儿童们最喜欢的病房：1939年时苏黎世儿童医院里的牙科。(Creative commons / Baugeschichtliches Archiv)

1935年在护士的护理下，年轻患者在医院五楼露台享受美好的天气。(Creative commons/Baugeschichtliches Archiv)

An image gallery about the Children's Hospital in Zurich.

此内容发布于2018年3月19日 下午3:30 最后更新 - 2018年3月19日 -15:30

苏黎世大学儿童医院(University Children's Hospital Zurich)是瑞士最大的儿科医院，它的创建可追溯到150年前，当时医生与慈善家孔拉德·克拉默(Conrad Cramer)创办了基金会以纪念自己的妻子埃利奥诺尔(Eleonore)。如今该医院是欧洲领先的少儿科医学中心之一。

1868年，克拉默向苏黎世市捐献了5万瑞郎(约合今天的567万元人民币)兴建儿童医院，从而有了埃利奥诺尔基金会(德)外部链接。现在该医院大约有2300名员工，每年收治的10万名年轻患者包括新生儿到18岁青年。

1874年1月12日该医院(德)外部链接正式开张时还很寒酸，每位苏黎世州患者每天的住院费是1.50瑞郎，非本州患者每天的住院费则为2瑞郎。这个价钱即便放在当时，也不足以抵销每天3.27瑞郎的实际护理费用。医院开办第一年共收治了134名儿童，提供的总护理天数为6150天：这意味着每个病人的平均住院天数为45.9天。从一开始医院也提供门诊护理，第一年的门诊病人总数为148人。

该医院从建院至今，现有基建设施的可容纳病人数量已达到饱和，无法满足儿科护理需求。因此医院添了一幢新楼，会给未来的需要提供足够的空间。





心地善良的医生 孔拉德·克拉默(1831年 – 1918年)

曾先后在慕尼黑、维也纳和巴黎学医及接受外科医生训练。

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1874年医院开张时的床位总数。

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整间医院的住院医生人数。管理医院账目的只有一名管家，同时也负责照顾护理人员的一应需要。 信息框结尾





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