打印 其他2种语言 其他2种语言 其他2种语言 英语 (en)Harald Naegeli: a retrospective 葡萄牙语 (pt)Harald Naegeli: uma retrospectiva 苏黎世粉刷匠 哈拉尔德·内格利：回顾 作者： Helen James (图片编辑) 1991年，被称为”苏黎世粉刷匠“的瑞士本土艺术家哈拉尔德·内格利正在苏黎世进行涂鸦创作。 (Keystone) 苏黎世多米尼加(Dominican)教堂的外墙上留下了内格利所手绘的人物。 (Keystone) ”声援苏黎世粉刷匠“：内格利的拥趸于1984年组织街头示威游行，要求市政当局批准他合法涂鸦。 (Keystone) 内格利在苏黎世留下的另一幅街头涂鸦作品。 (Keystone) 1984年的Willisau爵士音乐节正是以内格利绘制的巨幅涂鸦作品为舞台背景。 (Keystone) 一处苏黎世停车场的楼梯拐角也曾留下内格利的印记。 (Keystone) 在被德国边防警察移交给瑞士巴塞尔当地警方后，哈拉尔德·内格利(左)终于重新踏上了故国的土地。随后，他于1981年在瑞士被判处9个月监禁。图为内格利与其同事-同为艺术家的Joseph Beuys在一起。 (Keystone) image gallery about Harald Naegeli.