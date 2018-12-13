在被德国边防警察移交给瑞士巴塞尔当地警方后，哈拉尔德·内格利(左)终于重新踏上了故国的土地。随后，他于1981年在瑞士被判处9个月监禁。图为内格利与其同事-同为艺术家的Joseph Beuys在一起。 (Keystone)









