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苏黎世自来水系统150周年开放日音乐会

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苏黎世自来水厂工作人员不仅将往日的地下蓄水库用灯光精心布置使其产生色彩斑斓的效果，而且别出心裁地在这里开音乐会。你能想象出音乐在这种密封且空旷的地下产生的声音效果吗？

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