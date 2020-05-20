打印 其他4种语言 其他4种语言 其他4种语言 阿拉伯语 (ar)طرق تربية النحل الحديثة 德语 (de)Moderne Bienenzuchtmethoden 英语 (en)Modern beekeeping methods 日语 (ja)巣箱の改良、より自然な養蜂へ 蜂巢更新 现代化养蜂方式 作者： Julie Hunt 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E8%9C%82%E5%B7%A2%E6%9B%B4%E6%96%B0_%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E5%8C%96%E5%85%BB%E8%9C%82%E6%96%B9%E5%BC%8F/45770054" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2020年5月20日 上午9:00 最后更新 - 2020年5月20日 -09:00 养蜂培训员伊莎贝尔·班迪展示自己怎样改进蜂巢，以使其更适合蜂群生活。 标签 科学 Neuer Inhalt Horizontal Line 外部内容 数字化技术彻底改变瑞士山村生活 subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址* 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体 瑞士資訊電子信